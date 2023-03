Ibovespa permanece abaixo dos 100 mil pontos pela 3ª sessão, apesar de alta; dólar fecha a R$ 5,20

O Ibovespa permaneceu abaixo da linha psicológica dos 100 mil pela terceira sessão, mas conseguiu, na sexta como nesta segunda-feira, 27, afastar-se mais um pouco da marca dos 97 mil pontos, atingida na última quinta-feira, quando tombou 2,29%, nível não visto desde julho deste ano. Já o dólar encerrou a sessão em queda de 0,85%, cotado a R$ 5,20 (mínima do dia), alinhado ao sinal predominante de baixa da moeda americana no exterior frente a divisas fortes e emergentes, incluindo o real, o peso mexicano e o chileno.

Favorecida por sinal majoritariamente positivo do exterior, a referência da B3 subiu 0,85%, aos 99.670,47 pontos, oscilando entre 98.833,08, mínima correspondente à abertura, e 99.996,57, na máxima da sessão. No mês, o Ibovespa acumula até aqui perda de 5,01%, após queda de 7,49% ao longo de fevereiro. No ano, o índice cede 9,17%.

O Ibovespa permaneceu abaixo da linha psicológica dos 100 mil pela terceira sessão, apesar de alta Foto: Rafael Matsunaga/Estadão

Em dia de forte retomada para os preços do petróleo, em alta que chegou a 5% para a referência americana (WTI) e superou 4% para a global (Brent), as ações de Petrobras seguiram o sinal, mas a uma boa distância, com a ON em alta de 1,52% e a PN, de 1,71%.

Na ponta vencedora do Ibovespa na sessão, Prio (+4,43%), Raízen (+4,15%), Braskem (+3,92%) e Cyrela (+3,81%). No lado oposto, CVC (-5,43%), Yduqs (-3,18%), Azul (-2,91%) e Klabin (-2,62%).

“O Ibovespa seguiu em recuperação moderada hoje, em continuidade ao movimento após a quinta-feira sangrenta, com preços baratos, em conta, na B3. Há a expectativa de que o arcabouço fiscal possa sair ainda este mês, e muito interesse para a ata do Copom, amanhã, que o mercado espera que seja menos agressiva do que o comunicado”, diz Alan Dias Pimentel, especialista em renda variável da Blue3.

Dólar

Continua após a publicidade

O dólar voltou para R$ 5,20 nesta segunda-feira, com apetite a risco no exterior e a espera pelo arcabouço fiscal no Brasil. Esta foi a menor cotação de fechamento desde 9 de março.

Apesar de ter recuado pela segunda sessão seguida, o dólar se sustenta acima de R$ 5,20, nível em que parece encontrar uma forte resistência. Nesta segunda, a divisa oscilou cerca de cinco centavos entre mínima (R$ 5,2065) e máxima a R$ (5,2503).

O dia foi marcado por recuperação de ativos de risco após o First Citizens anunciar compra de partes dos ativos do Silicon Valley Bank (SVB), cuja quebra foi o estopim para a onda de desconfiança sobre o setor financeiro americano há duas semanas.

Ao ambiente externo mais ameno somou-se a expectativa de que o anúncio do novo arcabouço fiscal possa ser antecipado, dado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quadro de pneumonia leve, cancelou viagem presidencial à China, da qual o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faria parte.

“O cancelamento da ida de Lula à China deixou uma esperança de que possamos ter o arcabouço fiscal nesta semana, o que tirou um pouco de pressão do dólar e animou a Bolsa”, afirma o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni. “Mas não dá para falar ainda em uma tendência de baixa do dólar aqui. Essa queda de braço entre governo e Banco Central ainda assusta os estrangeiros. O que ajudou o Brasil hoje foi commodities.”