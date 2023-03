Bolsa e real têm leve queda em dia de decisão sobre juros no Brasil e nos EUA

A Bolsa e o real apresentam leve queda na manhã desta quarta-feira, 22, em dia de decisão sobre juros tanto no Brasil (início da noite) quanto nos Estados Unidos (às 15h). Às 10h29, o Ibovespa caia 0,14%, aos 100.859 pontos, enquanto o dólar subia 0,16%, para R$ 5,2537.

Bolsa brasileira

Após testar leve alta, o Ibovespa passou a exibir moderada queda, renovando mínima e perdendo os 101 mil pontos. Além da espera pelas decisões sobre juros, o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, cita que as commodities estão fracas, em queda, o que tende a tirar “tirar qualquer força” das ações da Vale e da Petrobras.

Sobre os escolhidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para as duas vagas na diretoria do Banco Central (BC), Laatus avalia que são nomes técnicos, indicados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o aval de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. “O mercado gostou sim, só que os juros futuros se ajustam à possibilidade de o BC não sinalizar cortes da Selic e com expectativa no exterior em relação ao Fed”, explica.

A confirmação dos indicados para as diretorias vagas no BC, porém, ficou para abril.

Telão de cotações do prédio da B3 Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 03/09

Juros futuros e dólar

No mercado de juros futuros, os investidores assimilam os novos nomes para o Banco Central e as taxas sobem juntamente com a alta dos retornos dos Treasuries (títulos da dívida soberana dos Estados Unidos).

Assim como na Bolsa e no dólar, que está em alta ante o real, o mercado está em compasso de espera das decisões de política monetária do Copom e do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O real é a pior moeda emergente nesta quarta.