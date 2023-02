Bolsa Família: Calendário de pagamentos de fevereiro começa no dia 13; veja datas

A Caixa Econômica Federal começará a pagar a parcela de fevereiro do Bolsa Família no próximo dia 13. O calendário de pagamentos segue o final do Número de Inscrição Social (NIS), começando pelos beneficiários com NIS de final 1 e terminando com os beneficiários de NIS final 0 (veja abaixo o calendário completo).

Desde janeiro, o programa social, que estava com o nome de Auxílio Brasil no governo anterior, voltou a ser chamado de Bolsa Família.

Veja o calendário de fevereiro do Bolsa Família

Final do NIS / Data de pagamento

1: 13 de fevereiro

2: 14 de fevereiro

3: 15 de fevereiro

4: 16 de fevereiro

5: 17 de fevereiro

6: 22 de fevereiro

7: 23 de fevereiro

8: 24 de fevereiro

9: 27 de fevereiro

0: 28 de fevereiro

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Também é possível acompanhar as principais informações sobre o benefício pelo aplicativo do programa, da Caixa Econômica Federal, disponível para download gratuito nas lojas virtuais.

Há outros dois canais de atendimento: o número 121, do Ministério da Cidadania, que reúne informações e é a central para denúncias; e o número 111, que é o canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, e congrega informações sobre o cartão e o saque do benefício.

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário.

Caixa inicia o pagamento do Bolsa Família de fevereiro no dia 13. Foto: Felipe Rau/Estadão

O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que permitiu o gasto de até R$ 145 bilhões fora do teto de gastos neste ano, dos quais R$ 70 bilhões estão destinados a custear o benefício.

O pagamento do adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos ainda não começou, mas deverá ter início em março, após o governo fazer um pente-fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), para eliminar fraudes.

Auxílio Gás

Pago a cada dois meses, o Auxílio Gás volta a ser pago em fevereiro, seguindo o calendário de pagamentos do Bolsa Família.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência de receber o benefício, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.