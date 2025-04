A Caixa Econômica Federal inicia o pagamento da parcela do mês de abril do Bolsa Família no dia 15 deste mês. Recebem primeiro aqueles com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.

A ordem de pagamento é determinada pelo último dígito do NIS de cada família, com aqueles terminando em 1 sendo pagos no primeiro dia do calendário, seguidos pelos terminados em 2 no dia seguinte, e assim sucessivamente, até os com final 0, que recebem no último dia do ciclo de pagamentos. Veja o calendário completo dos pagamentos de abril abaixo.

O programa garante um benefício base de R$ 600 por família, com valores adicionais variando de acordo com a composição familiar. Além do suporte financeiro, os valores do programa só são liberados se o beneficiário cumprir uma série de exigências nas áreas de saúde, educação e assistência social. Uma delas, por exemplo, é a frequência escolar das crianças.

Tem direito ao Bolsa Família inscritos no CadÚnico que se enquadrarem nos critérios de renda. Foto: Lyon Santos/MDS

Quem tem direito?

Para ser elegível ao Bolsa Família, é necessário que a renda per capita da família seja de até R$ 218 mensais. Por exemplo, em uma família de sete pessoas com uma única fonte de renda de um salário mínimo (R$ 1.518), a renda por pessoa seria de R$ 216,85, qualificando a família para o benefício, já que está abaixo do limite estabelecido.

Como receber?

PUBLICIDADE Para receber o Bolsa Família, é essencial estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal, mantendo os dados pessoais e familiares atualizados. O cadastramento é realizado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em outros postos de atendimento da assistência social nos municípios, sendo necessário apresentar CPF ou título de eleitor.

Contudo, a inscrição no CadÚnico não garante a inclusão imediata no programa Bolsa Família. A seleção das famílias beneficiárias é feita mensalmente de maneira automatizada, baseando-se nos critérios de elegibilidade e nas informações fornecidas ao Cadastro Único.