Bolsa Família: saiba quando começa o pagamento do mês de maio; veja calendário

O pagamento do Bolsa Família do mês de maio terá início no próximo dia 18. O calendário de pagamentos segue o final do Número de Inscrição Social (NIS), começando pelos beneficiários com NIS de final 1 e terminando com os beneficiários de NIS final 0 (veja abaixo o calendário completo).

Desde janeiro, o programa social, que estava com o nome de Auxílio Brasil no governo anterior, voltou a ser chamado de Bolsa Família. O programa foi relançado no início de março, passando a incluir, além do valor mínimo de R$ 600, o valor adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade na composição familiar, chamado de Benefício Primeira Infância.

Em junho, haverá ainda o adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e para gestantes.

Veja o calendário de maio do Bolsa Família

Final do NIS / Data de pagamento

1: 18 de maio

2: 19 de maio

3: 22 de maio

4: 23 de maio

5: 24 de maio

6: 25 de maio

7: 26 de maio

8: 29 de maio

9: 30 de maio

0: 31 de maio

A principal regra para receber o Bolsa Família é que a família tenha renda per capita classificada como pobreza ou extrema pobreza.

Além disso, para permanecer no programa, é exigida a frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos das famílias beneficiárias, o acompanhamento pré-natal para gestantes, o acompanhamento nutricional das crianças até 6 anos e a manutenção do caderno de vacinação atualizado.

A família elegível precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com os dados corretos e atualizados, além de atender aos critérios.

Como consultar o benefício

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal. Também é possível acompanhar as principais informações sobre o benefício pelo aplicativo do programa.

Há outros dois canais de atendimento: o número 121, do Ministério da Cidadania, que reúne informações e é a central para denúncias; e o número 111, que é o canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, e congrega informações sobre o cartão e o saque do benefício.