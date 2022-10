Bolsa tem dia de queda e dólar sobe 1,57%, cotado a R$ 5,27

As ações da Braskem dispararam nesta terça-feira, 11, e encerraram o dia com alta de 20,40% – destaque na Bolsa brasileira, após a gestora americana Apollo fazer nova oferta pela empresa. Apesar disso, o Ibovespa, principal índice da B3, encerrou em queda pelo terceiro dia seguido, com desvalorização de 0,96%, aos 114.827 pontos.

Mesmo com a queda no dia, o Ibovespa – principal índice da B3 – acumula em outubro ganho de 4,35%. No ano, a alta é de 9,54%. Enquanto isso, o dólar terminou o dia com alta de 1,57%, cotado a R$ 5,27, maior valor de fechamento desde o início de outubro.

O real, que já vinha em rota descendente, apresentou as maiores perdas entre divisas emergentes. Segundo operadores, após o rali da semana passada, quando teve desempenho bem superior em relação a divisas de outros países emergentes, a moeda brasileira sofreu com movimento de realização de lucros e ajustes defensivos típicos de véspera de feriado.

No exterior, o acirramento das tensões militares no Leste Europeu, as limitações impostas pelos Estados Unidos a componentes eletrônicos direcionados à China e a expectativa pela ata do Fed, a ser divulgada nesta quarta-feira, 12, também foram fatores citados por analistas para justificar a cautela ainda prevalecente.

Deflação não convence

A deflação do IPCA em setembro, a terceira seguida, também não foi o suficiente para impedir que a referência da B3 navegasse no negativo durante todo o dia. Para Raone Costa, economista-chefe da Alphatree Capital, a deflação está ainda muito concentrada em grupos específicos: os setores que receberam as medidas tributárias. “A parte de bens industriais e serviços, vemos muito pouco sinal de mudança em relação à inflação.”

Há melhora, mas o cenário ainda preocupa para o economista-chefe da RPS, Capital Victor Candido. “Temos uma dinâmica de preços mais arrefecida, um pouco melhor, mas serviços ainda preocupa, embora haja também uma melhora. Problema da inflação ainda existe, mas a qualidade do dado tem melhorado.”