Bolsa sobe 0,04%, no 4° avanço seguido; dólar sobe 0,76%

São Paulo - Ante os ganhos que se mostravam firmes em Nova York, o Ibovespa oscilou para o positivo no começo da tarde desta quarta-feira, 20, recuperando a linha de 98 mil pontos que havia sido cedida logo na abertura da sessão, depois de ter sido retomada no fechamento de ontem pela primeira vez desde o encerramento da terça anterior. Ao fim, estendeu pelo quarto dia a moderada recuperação, hoje em leve alta de 0,04%, aos 98.286,83 pontos. O giro ficou em R$ 22,1 bilhões. Na semana, o Ibovespa avança 1,80%, com perdas no mês a 0,26% e, no ano, a 6,23%.

Destaque negativo da sessão entre as blue chips, Vale ON encerrou o dia em queda de 2,16%, apesar de leve recuperação do minério nesta quarta-feira na China, ainda abaixo de US$ 100 por tonelada. A sessão também se mostrou ao longo da tarde negativa para outras empresas de maior peso no índice, com Petrobras ao fim sem sinal único na ON (+0,85%, máxima do dia no fechamento) e na PN (-0,03%), e perdas entre os grandes bancos que chegaram a 1,61% (Bradesco ON) no fechamento - exceção para BB ON (+0,03%).

Na ponta negativa da B3, destaque para Weg (-3,60%), Hypera (-3,19%), Raia Drogasil (-2,87%), Vale (-2,16%) e Suzano (-2,07%). Na ponta oposta, Locaweb (+15,54%), Via (+12,99%) e Magazine Luiza (+10,04%). “Os setores de varejo e tecnologia se valorizaram com recuo dos juros futuros (nesta quarta-feira)”, aponta Leandro De Checchi, analista da Clear Corretora.

Bolsa emendou quarta alta seguida nesta quarta-feira, 20 Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Dólar

Após uma manhã marcada por trocas de sinal, o dólar se firmou em alta ao longo da tarde acompanhando a onda de fortalecimento da moeda americana tanto em relação a divisas fortes, em especial o euro, quanto emergentes. O dólar encerrou o dia em alta de 0,74%, cotado a R$ 5,4605 - maior valor de fechamento desde 24 de janeiro (R$ 5,5032). Assim, a divisa passou a acumular valorização de 4,31% em julho, após ter fechado junho com alta de 10,15%.

Lá fora, após o refresco de ontem, o índice DXY - que mede o desempenho do dólar frente a seis divisas forte - voltou a subir, trabalhando a maior parte do dia acima da linha dos 107 pontos. O dólar também avançou em relação à maioria das divisas emergentes e de países exportadores de commodities, incluindo pares do real como os pesos chileno e mexicano, além do rand sul-africano.

Ironicamente, o euro apanhou na véspera da reunião do Banco Central Europeu (BCE) em que deve ser anunciada a primeira alta de juros na região em 11 anos. Embora o consenso seja de elevação em 25 pontos-base, ontem havia forte especulação de uma alta de 50 pontos-base.

Segundo a economista-chefe do Banco Ourinvest, Fernanda Consorte, na ausência de indicadores domésticos relevantes, o mercado basicamente operou de olho no exterior, sobretudo na Europa, que pode mergulhar em uma recessão em meio a um quadro de inflação global muito forte. “Todos os olhos hoje estão voltados para a Europa, com o risco de racionamento de gás e a decisão do BCE amanhã. Existe um movimento de aversão ao risco que fortalece a moeda americana. Isso fez o dólar subir hoje aqui e se aproximar de R$ 5,50″, afirma Consorte.