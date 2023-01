Bolsa tem leve alta com incertezas econômicas

Bovespa Foto: Sério Castro/Estadão

A Bovespa acompanhou à distância a alta das bolsas internacionais, impulsionadas pelo pacote de reformas anunciado pela Grécia e dados econômicos melhores da economia norte-americana. As incertezas políticas e econômicas domésticas permearam os negócios e o Ibovespa fechou com pequeno ganho, depois de um início cambaleante. O giro foi fraco, o menor de junho.

O Ibovespa terminou o dia em alta de 0,21%, aos 53.863,67 pontos. Na mínima, marcou 53.655 pontos (-0,17%) e, na máxima, 54.342 pontos (+1,10%). No mês, acumula ganho de 2,09% e, no ano, de 7,71%. O giro financeiro totalizou apenas R$ 4,966 bilhões.

Para Thiago Montenegro, trader da Quantitas, a questão política doméstica e a deterioração econômica estão influenciando o comportamento do mercado e, para uma segunda-feira 'tranquila' de notícias, o natural seria mesmo um giro mais enxuto.

Na seara política, o governo corre contra o tempo para ver aprovado o projeto de lei que trata das desonerações. Por outro lado, a prisão de executivos de grandes empreiteiras, como Marcelo Odebrecht, presidente da Odebrecht, também acendeu a luz amarela no mercado, diante do impacto econômico que pode trazer ao País em ano de previsão de retração.

Em meio a essas preocupações, no entanto, o mercado subiu em boa parte do dia. Bradesco PN terminou em alta de 1,06%, Itaú Unibanco PN, 0,29%, BB ON, 1,90%, e Santander unit, 1,10%.

Petrobrás ON terminou em alta de 0,28% e a PN, de 0,23%.

Vale acabou em queda de 3,10% na ON, a maior queda do Ibovespa, e a PNA perdeu 2,87%, em terceiro lugar, impactadas pelo recuo de 0,2% no preço do minério de ferro.

Marfrig ON subiu 9,73% (R$ 5,30) e liderou as maiores altas do Ibovespa, depois de anunciar a venda da unidade Moy Park, subsidiária da empresa no Reino Unido, para a JBS. JBS ON fechou com +1,15% (R$ 16,65).

Nos EUA, as bolsas terminaram em alta, impulsionadas pela Grécia e por indicadores favoráveis. O Dow Jones subiu 0,58%, aos 18.119,78 pontos, o S&P 500 avançou 0,61%, para 2.122,85 pontos, e o Nasdaq teve valorização de 0,72%, aos 5.153,97 pontos.