Ações do UBS sobem após compra do Credit Suisse; Bolsas da Ásia fecham em baixa

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira, 20, após autoridades suíças intermediarem a venda do problemático Credit Suisse em meio a temores de uma crise bancária global e à espera de uma nova decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

No fechamento do mercado, em Zurique, a ação do Credit sofreu um tombo de 29,8%, mas as do UBS subiram 1,26%. As bolsas europeias avançaram. A Bolsa de Londres teve valorização de 0,93%, enquanto a de Paris subiu 1,27% e a de Frankfurt avançou 1,12%. Já a de Milão teve alta de 1,37%, a de Madri, 1,37%, e a de Lisboa subiu 0,79%.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 2,65% em Hong Kong, a 19.000,71 pontos, enquanto o japonês Nikkei recuou 1,42% em Tóquio, a 26.945,67 pontos, o sul-coreano Kospi teve queda de 0,69% em Seul, a 2.379,20 pontos, e o Taiex registrou baixa mais modesta em Taiwan, de 0,21%, a 15.419,97 pontos.

Na China continental, as perdas foram moderadas: de 0,48% do Xangai Composto, a 3.234,91 pontos, e de 0,32% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.053,65 pontos. Como se previa, o banco central chinês (PBoC) deixou hoje suas principais taxas de juros inalteradas, após anunciar uma redução no compulsório bancário, no fim da semana passada.

No último domingo, 19, autoridades na Suíça disseram que o UBS irá comprar o Credit Suisse, numa transação de US$ 3,25 bilhões, após o banco suíço recentemente se tornar alvo de mais uma onda de desconfiança. O acordo veio cerca de uma semana após a quebra de dois bancos regionais nos EUA, o Silicon Valley Bank (SVB) e o Signature Bank.

Autoridades na Suíça disseram que o UBS irá comprar o Credit Suisse, numa transação de US$ 3,25 bilhões. Foto: Hannah McKay/Reuters

Investidores estão na expectativa também para a decisão de juros do Fed, que será conhecida na quarta-feira, 22. As apostas são de que a turbulência no setor bancário levará o BC americano a limitar seu aumento de juros a 25 pontos-base esta semana, repetindo o ajuste do começo de fevereiro.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou hoje no menor nível em quatro meses, também em meio às preocupações com a estabilidade do sistema bancário global. O S&P/ASX 200 caiu 1,38% em Sydney, a 6.898,50 pontos. / COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES