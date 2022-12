Bolsas de valores tradicionais testam blockchain e surgem pregões de tokens

Em breve, poderá ser possível negociar tokens como se fossem ações. Há bolsas de valores pelo mundo testando como comprar e vender ativos digitais e usando a tecnologia blockchain para aumentar a eficiência e a agilidade das transações. A bolsa da Suíça, por exemplo, já permite que bens como carros ou obras de arte sejam comercializados como tokens em um ambiente mais ágil, que extingue a câmara de compensação (clearing), sistema que centraliza o processamento de ordens de pagamento e compra e venda de ativos.

Em 2018, a SIX - grupo que opera a bolsa de valores suíça - lançou o primeiro serviço de negociação, liquidação e custódia de ativos digitais completo e totalmente integrado do mundo, chamado de SIX Digital Exchange (SDX), que opera em paralelo com a praça de negócios tradicional. A SDX passou a operar plenamente, com autorização do órgão regulatório do país, em 2021.

“Uma operação digital de ponta a ponta e totalmente regulamentada oferece muitas vantagens. Podemos acessar produtos que antes não eram considerados ativos financeiros e disponibilizarmos para os investidores em bolsa, como obras de artes, carros antigos e propriedade, por exemplo”, informou a SIX, por meio de nota, ao Estadão/Broadcast. Atualmente, os investidores suíços podem investir na SDX por meio do UBS, o Credit Suisse e o Berner Kantonalbank (BEKB).

No Brasil, em julho deste ano, a B3 conseguiu a autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para lançar o braço de ativos virtuais B3 Digital Assets. A B3 DA fornece serviços de tokenização, negociação, liquidação e custódia de ativos digitais como provedora de infraestrutura. Os clientes podem ser as instituições financeiras, corretoras, fintechs e os demais players do mercado interessados em operar criptoativos. “Temos a tecnologia na prateleira, já disponível para desenvolvimento de projetos”, diz Jochen Mielke, diretor de Tecnologia da Informação da B3.

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deu autorização para a B3 lançar o braço de ativos virtuais B3 Digital Assets

Transpor ativos tradicionais, como ações de companhias abertas, BDRs e cotas de ETFs para a blockchain, entretanto, depende de estudos sobre custos, eficiência e questões regulatórias. “Se a utilização da tecnologia fizer sentido na implementação de um projeto dentro da B3, provavelmente será considerada”, afirma.

Enquanto isso, empresas menores estão desenvolvendo bolsas de ativos digitais, inclusive tokens, dentro do ambiente regulado da CVM, o sandbox, como é chamada a iniciativa que permite testar inovações com clientes reais, conforme requisitos regulatórios específicos.

“O sandbox é um momento de teste para os empreendedores, para o mercado e também para os reguladores. Em algum momento, eles vão criar sanções mais adequadas”, acredita Rodrigo Batista, fundador do Mercado Bitcoin e da Estar.Finance, uma bolsa focada em startups, que usa a tecnologia blockchain para tokenizar contratos de investimentos. A empresa é uma das participantes do sandbox da CVM.

A Estar.Finance deve estar aberta para operações em janeiro. Batista defende que a tokenização é menos custosa e burocrática do que a listagem de uma ação em bolsa de valores. “Não daria para listar startups numa bolsa tradicional, seria muito caro, mas com a tokenização você consegue pegar uma startup que vale R$ 20 milhões, por exemplo, e tokenizar partes dela, tornando esse investimento mais acessível”, afirma.

Outra participante do sandbox, a BEE4 negocia ativos de empresas emergentes com potencial de crescimento. A empresa utiliza a blockchain na infraestrutura e as ações são convertidas em tokens. “Com a nova lei dos criptoativos, abre-se a possibilidade de que o marco regulatório evolua e novos modelos de negócio baseados em tokenização se desenvolvam no Brasil”, diz a CEO da BEE4, Patrícia Stille.

Com a nova lei dos criptoativos, abre-se a possibilidade de que o marco regulatório evolua e novos modelos de negócio baseados em tokenização se desenvolvam Patrícia Stille, CEO da BEE4

Apesar da dinâmica da BEE4 ser bem próxima das bolsas tradicionais, os pregões são realizados semanalmente, às quartas-feiras. A empresa se autointitula um mercado de acesso, como um balcão organizado para abertura de capital de empresas SA com faturamento anual entre R$ 10 milhões e R$ 300 milhões. Patrícia Stille avalia que esse perfil só era visto por fundos de venture capital e private equity, restritos a investidores qualificados.

Para o CEO da Bolsa OTC, Paulo Oliveira, a própria tokenização configura o mercado de acesso ao mercado de capitais para pequenas e médias empresas. “A tokenização é fundamental para democratizar o acesso ao mercado de capitais, porque ela barateia os custos e automatiza processos onerosos”, explica.

Continua após a publicidade

A Bolsa OTC, com inauguração prevista ainda para este mês, é uma das egressas do sandbox que optou por serviços mais específicos. A empresa declara ser a primeira plataforma de emissão, compra e venda de instrumentos lastreados em emissão de dívidas privadas, ou CCBs, no Brasil. É um mercado balcão que permite que companhias de capital fechado realizem ofertas públicas de títulos aos moldes de uma bolsa de valores regular. A diferença é que as “ações” são emitidas por empresas particulares. Os ativos estão tokenizados e, portanto, podem ser fracionados antes da venda.

O executivo destaca o papel da tokenização como um mercado secundário de dívida. “Isso é importante porque o mercado de renda fixa do Brasil está intoxicado com dívida pública. Como instrumento de mercado de capitais, as empresas não conseguem se endividar e se financiar em razão dos altos custos de se emitir uma debênture, que ficam restritas a algumas empresas grandes.”

Bolsas e plataformas blockchain pelo mundo

O caso da Suíça é emblemático, não apenas por ser a primeira bolsa nascida no blockchain do mundo, mas também pela inovação. Na SIX Digital Exchange existe a liquidação atômica, o que muda substancialmente o modelo de custódia tradicional de ativos, como explica o advogado Marcelo Shima Luize, sócio do escritório Eick Haber Shima Pacheco.

A bolsa de valores de Tel Aviv (TASE) divulgou em outubro a criação de uma plataforma através da tecnologia blockchain para a negociação de criptomoedas e ativos digitais Foto: Amir Cohen/Reuters

Antes conduzida por um intermediário, na liquidação atômica a custódia é descentralizada, ou seja, é feita com o registro de informações das transações e da titularidade dos ativos na blockchain. “Muito embora a tecnologia ainda esteja em fase de lapidação, já existem modelos de custódia com base em chaves privadas de clientes, onde ter a posse do ativo significa ter controle sobre a chave privada da carteira ou sobre credencial de acesso necessária à transferência do ativo tokenizado”, diz.

Ao redor do globo, outros países também testam negociação de tokens e o uso da tecnologia blockchain como infraestrutura. A bolsa de valores de Tel Aviv (TASE) divulgou em outubro a criação de uma plataforma através da tecnologia blockchain para a negociação de criptomoedas e ativos digitais.

Continua após a publicidade

A Nasdaq, bolsa de valores dos Estados Unidos conhecida por abrigar empresas de tecnologia, lançou uma plataforma que permite a captação de recursos por empresas de capital fechado por meio da emissão de tokens. A Nasdaq Linq não é uma bolsa, mas uma plataforma de soluções em blockchain, e está em operação desde 2015.

Frankfurter lançou um produto baseado em blockchain que permite a negociação de produtos criptográficos Foto: Timm Reichert/Reuters

A bolsa de Frankfurt, na Alemanha, também deu um passo rumo ao universo cripto. Em junho de 2020, a Frankfurter lançou um produto baseado em blockchain que permite a negociação de produtos criptográficos compensados centralmente. “Nosso objetivo é ajudar a construir um ecossistema de ativos digitais confiável e regulamentado para investidores institucionais na Europa”, respondeu a empresa por meio de nota.

Mas não é consenso que as bolsas devam partir para o universo cripto. Em novembro passado, a Australian Securities Exchange (ASX), a bolsa de valores australiana, anunciou a paralisação do desenvolvimento de uma plataforma que deveria substituir sua câmara de compensação, assim como acontece na Suíça. O projeto de tokenização foi iniciado faz cinco anos e já custou US$ 170 milhões. Segundo nota da ASX, o projeto foi descontinuado pela “incerteza dos benefícios econômicos futuros”.

Para Paulo Oliveira, da OTC, tanto o caso da Austrália quanto o da Suíça são interessantes para o Brasil aprender com as experiências. Ele explica que a tokenização tem alguns modelos, e o escolhido pela Austrália apresenta dificuldades de controle por ser aberto. “O grande questionamento que paira sobre o mercado tradicional é: qual o risco de colocar todo o sistema financeiro em cima da blockchain e ter desempenho para garantir o volume de transações do mercado existente?”, questiona.

O CEO aponta que, apesar de promissoras, as cadeias de blockchain possuem custos e restrições que precisam ser levadas em conta na hora de sua implementação. “Precisamos entender como a evolução tecnológica não apenas atende o mercado, mas na velocidade que ele demanda.” (Reportagem de Adrielle Farias, Guilherme Naldis, Jennifer Neves, Maria Clara Andrade e Zeca Ferreira)

Continua após a publicidade

Expediente

Reportagem I Alunos da 12ª turma do Curso Estadão de Jornalismo Econômico: Adrielle Farias, Alex Braga, Ana Clara Praxedes, Ana Luiza Serrão, Ana Ritti, Beatriz Capirazi, Carolina Maingué Pires, Davi Valadares, Erick Souza, Fernanda Paixão, Gabriel Tassi, Guilherme Naldis, Jean Mendes, Jennifer Neves, Lara Castelo, Letícia Araújo, Luiz Araújo, Maria Clara Andrade, Maria Lígia Barros, Paulo Renato Nepomuceno, Pedro Pligher, Rebecca Crepaldi, Renata Leite e Zeca Ferreira Edição e coordenação I Carla Miranda e Luana Pavani





















Continua após a publicidade