Bolsas da Europa e da Ásia caem após tarifas impostas pelos Estados Unidos

Um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançar uma ofensiva tarifária mais agressiva do que o esperado sobre o comércio global, as bolsas asiáticas fecharam em queda e os principais mercados de ações europeus operam em baixa nesta quinta-feira, 3, com investidores cautelosos sobre o impacto que isso terá na inflação e no crescimento.

PUBLICIDADE Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 1,69%, a 527,87 pontos. Às 7h10 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 1,37%, a de Paris recuava 2,30% e a de Frankfurt cedia 1,88%. Já as de Milão e Madri tinham perdas de 1,89% e 0,81%, respectivamente. Na contramão, a de Lisboa subia 0,41%. Com os produtos da China e de Taiwan sendo particularmente penalizados, as bolsas asiáticas fecharam em baixa. Trump anunciou tarifas de 34% para a China, que se somam à tarifação de 20% já em vigor. No caso de Taiwan, as tarifas chegam a 32%.

O presidente Donald Trump fala durante evento para anunciar novas tarifas no Rose Garden da Casa Branca Foto: Mark Schiefelbein/AP

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 2,77% em Tóquio, a 34.735,93 pontos, sob o peso de ações de chips e de bancos, enquanto o Hang Seng recuou 1,52% em Hong Kong, a 22.849,81 pontos, e o sul-coreano Kospi cedeu 0,76% em Seul, a 2.486,70 pontos.

Publicidade

Na China continental, o Xangai Composto teve perda modesta, de 0,24%, a 3.342,01 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,10%, a 1.992,39 pontos. Destacaram-se negativamente ações de eletrodomésticos, produtos de consumo e hardware. O mercado taiwanês não operou nesta quinta em função de um feriado.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho em reação ao tarifaço de Trump, após acumular ganhos por dois pregões seguidos. O S&P/ASX 200 caiu 0,94% em Sydney, a 7.859,70 pontos.

Em um longo discurso na quarta-feira, 2, à noite, Trump anunciou tarifas sobre produtos da União Europeia (20%) e da China (34%), além dos 20% já em vigor desde a posse de Trump; do Japão (24%) e da Suíça (31%), entre outros. As tarifas “recíprocas” atingem mais de 180 países e territórios, incluindo o Brasil (10%).

A ofensiva protecionista da Casa Branca não tem paralelo desde a década de 1930 e também inclui uma tarifa adicional de 10% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos, bem como aumentos para países que Trump considera particularmente hostis ao comércio.

Publicidade

Diante das incertezas, investidores estão se voltando para portos seguros como o ouro, que atingiu uma máxima histórica na quinta-feira, a US$ 3.167,84 a onça (31,1 gramas).

No mercado de petróleo, o preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte caiu 3,34%, para US$ 72,45, e seu equivalente nos EUA, WTI, caiu 3,57%, para US$ 69,15.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quinta-feira que a UE está finalizando contramedidas para responder ao tarifaço de Washington. Já o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que reagirá com a “cabeça fria e calma” ao anúncio.