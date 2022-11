Corrida do governo Bolsonaro para indicar nomes em agências reguladoras causa confusão em comissão

Publicidade

BRASÍLIA - Às vésperas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumir a Presidência da República, a corrida do governo Bolsonaro para a votação de indicações em agências reguladoras causou confusão e incomodou parte dos senadores da Comissão de Infraestrutura do Senado. Eles se reuniram nesta quarta-feira, 23, para deliberar nomes escolhidos para a Agência Nacional de Transportes (ANTT), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

As indicações chegaram à Comissão de Infraestrutura apenas na noite de segunda-feira, 21, o que incomodou uma ala de senadores, inclusive o presidente da comissão, Dário Berger (PSB-SC). “Momento polêmico, esses indicados chegaram na segunda à noite. Isso é recorrente, eles mandam em cima da hora, chega a ser um desrespeito aos membros da comissão”, reclamou Berger.

Senador Dário Berger, presidente da comissão de infraestrutura, diz que envio de nomes com prazo quase chegando ao fim é desrespeito.

Uma das situações que ampliaram o mal estar foi o fato de a sessão ter sido iniciada sem que houvesse um parecer sobre a indicação do advogado Lucas Asfor Rocha Lima para a ANTT. Asfor Rocha Lima está na cota de nomes que ganharam força com o apoio de senadores, entre eles o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ele é sócio-fundador do escritório Asfor, Gomes de Matos Advogados Associados, e mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa.

Como a demora para o relatório do senador Wellington Fagundes (PL-MT) ser apresentado, a senadora Soraya Thronicke (União-MS) pediu vista das indicações para a ANTT. “Precisamos ter todo cuidado para deliberar sobre um nome que vai para agência reguladora. Isso aqui não é uma brincadeira. O que me causou espécie é o desespero para deliberar sobre nomeações que terão um mandato de quatro anos. Cautela na ANTT é tudo que precisamos nesse momento”, reclamou Thronicke.

Mas o adiamento da deliberação sofre forte resistência de outros membros da comissão, que ainda tentam reduzir a vista para um período de meia hora, o que possibilitaria que o nome fosse deliberado ainda nesta quarta. Um dos pedidos pela redução do prazo foi feito pelo senador Alexandre Silveira (PSD-MG), um dos integrantes do GT de Infraestrutura no governo de transição e aliado de Lula.