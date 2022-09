O verdadeiro desafio não acaba com a derrota de Bolsonaro nas urnas

O cenário mais provável é que Bolsonaro não seja mais presidente do Brasil a partir de 2023. Mas será que a derrota de Bolsonaro nestas eleições significa seu fim político?

O governo Bolsonaro foi marcado por inúmeras ações destrutivas. Enterraram boas reformas tributárias para discutir a volta de CPMF, desrespeitaram o arcabouço fiscal brasileiro com o orçamento secreto e fragilizando o teto de gastos, mostraram que tentam influenciar outras esferas públicas de forma indevida, têm seus nomes relacionados a escândalos de corrupção.

A pandemia escancarou este comportamento, com atraso na compra de vacinas, desrespeito à opinião de especialistas e descaso com a vida dos brasileiros. Apesar de tudo isso, não houve processo de impeachment instaurado contra o presidente. Bolsonaro ainda conta com o apoio de quase 30% dos brasileiros.

O presidente continua intensificando seu discurso golpista dizendo que, na verdade, ele é quem deve ganhar as eleições no primeiro turno, e não Lula, que segue como favorito nas pesquisas. Juntam-se ao coro outros membros do governo, que se dizem chocados com o fato de Bolsonaro ter perdido tanto apoio desde o vitorioso 2018. Vemos todos eles fomentando realidades paralelas.

É difícil pensar que a derrota de Bolsonaro nas eleições é condição suficiente para que a sombra do bolsonarismo não continue a pairar sobre nós. Bolsonaro perder a eleição, mas sair impune de todos os crimes e atentados cometidos por ele durante seu governo é deixar nosso tecido social e nossas instituições fragilizadas. O bolsonarismo ainda conta com relevante apoio legislativo e popular.

Simão Bacamarte internou uma cidade inteira antes de se perceber louco. O destaque da grande obra de Machado de Assis não é a tardia descoberta da loucura do protagonista, mas, sim, a apatia (ou talvez a conveniência) de uma cidade inteira diante dos avanços desmedidos do médico.

O presidente segue e deverá seguir colocando nossas instituições à prova. O Brasil de Bolsonaro é um país ainda mais dividido e fragilizado. </CW>

O presidente deixa um Orçamento cooptado, uma população mais armada e um tecido social desgastado. O verdadeiro desafio não acaba com a derrota de Bolsonaro nas urnas, pois precisamos impedir que o Brasil se transforme na Vila de Itaguaí de Bacamarte. Bolsonaro vai sair. Mas vai ficar impune?