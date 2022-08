Bolsonaro: Devemos ter a maior deflação desde o Plano Real até agora

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro afirmou na terça-feira, 2, em entrevista ao SBT, que a deflação a ser verificada no País deve ser a maior desde o Plano Real. De acordo com o chefe do Executivo, a população sentirá redução na conta de luz já neste mês.

Apesar de o presidente não ter especificado a que índice estava se referindo ao falar de deflação, como mostrou ontem o Estadão/Broadcast, o índice negativo deve ser verificado somente nos preços administrados. Será a primeira deflação anual do Plano Real a ser verificada em itens administrados em meio ao efeito das medidas tributárias para baixar os preços de combustíveis e energia.

Os cálculos se referem à série histórica do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consultada pela ASA Investments. Já a estimativa do mercado para o IPCA de 2022 é de uma alta de 7,15%, acima da meta de inflação.

Jair Bolsonaro; presidente afirmou que deflação a ser verificada no País deve ser a maior desde o Plano Real. Foto: Adriano Machado/Reuters

Bolsonaro afirmou que o dólar não sobe no Brasil devido à suposta responsabilidade fiscal do governo. Na verdade, às 11h20 desta quarta-feira, 3, o dólar tinha alta de 0,60%, a R$ 5,3111.

Mais uma vez na tentativa de reduzir a dependência brasileira de fertilizantes do mercado internacional, Bolsonaro ainda declarou na entrevista que tem estudado retirar os insumos de algas marítimas, mas não deu detalhes.