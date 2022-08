Bolsonaro sugere recursos da venda de estatais para Auxílio de R$ 600, mas entrave é teto de gastos

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro (PL) sugeriu nesta terça-feira, 30, usar recursos de vendas de estatais para bancar o Auxílio Brasil de R$ 600 a partir do ano que vem. O governo precisa enviar até esta quarta, 31, ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023. Um dos principais impasses enfrentados pela equipe econômica para finalizar a proposta é justamente o valor do benefício social.

“A LDO é algo fixo? Não dá para mudar? Nós temos programa de, ao vender estatais, complementar isso aí. Vai conseguir vender. Vai ter R$ 600 no ano que vem”, disse Bolsonaro, ao sair de um evento, em Brasília, com empresários dos setores de serviços e comércio.

Governo precisa enviar ao Congresso Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2023 até esta quarta

O presidente fez referência à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi aprovada no Congresso e serve de base para o Orçamento. A venda de estatais gera recurso financeiro, mas não pode ser usada para financiar o Auxílio. O que o governo precisa fazer é remanejar as verbas no Orçamento, ou seja, fazer cortes para bancar o benefício e cumprir o teto de gastos - a regra que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior.

Por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovada por deputados e senadores, o Palácio do Planalto aprovou em julho o aumento do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600, às vésperas das eleições, mas a medida só vale até o final deste ano. O governo promete tornar permanente o novo valor, sem dizer de que forma.

Principal adversário de Bolsonaro na corrida eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também já prometeu manter o Auxílio Brasil em R$ 600. O programa social substituiu o antigo Bolsa Família, criado no governo do petista. A campanha de Lula também estuda a concessão de um bônus de R$ 150 para crianças de até seis anos, além de outros adicionais aos beneficiários. O impacto fiscal e a fonte de financiamento, contudo, ainda não estão definidos.

O aumento do Auxílio Brasil é considerado um dos principais trunfos de Bolsonaro na eleição, mas ainda não influenciou as pesquisas de intenção de voto. De acordo com os levantamentos, Lula lidera entre os que recebem o benefício. O candidato à reeleição também aposta no programa social para conquistar o voto de mulheres que são chefe de família, já que tem alta rejeição no eleitorado feminino.