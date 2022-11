Bracell tem mais de mil vagas de emprego disponíveis

Publicidade

A Bracell, líder global na produção de celulose solúvel, está com mais de 1.000 vagas de emprego abertas em suas operações nas cidades de Lençóis Paulista (SP), Santos (SP), Campo Grande (MS), Camaçari e Alagoinhas (BA). As oportunidades são para diversos cargos e, por isso, são exigidos diferentes níveis de escolaridade, experiência na área e qualificação profissional.

“A empresa tem uma forte política de desenvolvimento interno e deseja estabelecer relações de longo prazo com seus colaboradores. Por isso, oferecemos oportunidades para os mais diferentes perfis de profissionais, inclusive aqueles que estão começando a carreira”, diz Marcela Pereira, gerente de Recrutamento e Seleção.

O aumento da equipe é reflexo de rápida expansão da empresa. Nos últimos três anos, a Bracell investiu mais de R$ 15 bilhões na construção da maior e mais sustentável fábrica de celulose solúvel do mundo, localizada em Lençóis Paulista (SP). Inaugurada em setembro do ano passado, a unidade, onde trabalham 4,2 mil dos 6 mil colaboradores da Bracell, representa o maior investimento privado no Estado de São Paulo nos últimos 20 anos.

Bracell está com vagas de emprego em aberto em São Paulo, Bahia e Mato Grosso do Sul

Sustentabilidade

Alinhada ao movimento da sociedade, em que as práticas sustentáveis passaram a contar cada vez mais entre candidatos, a Bracell tem a jornada ESG como uma das suas principais premissas e entende que a sua atuação só pode ser considerada bem-sucedida se contemplar não apenas os próprios interesses, mas também ser positiva para a comunidade, o País, o clima e os clientes. “Quem vier trabalhar conosco pode ter certeza de que estará em um lugar que valoriza ao máximo a sustentabilidade, no sentido mais amplo”, completa Marcela Pereira, lembrando os três pilares que compõem o conceito ESG - Ambiental, Social e Governança.

Só no ano passado, a empresa investiu mais de R$ 4,1 milhões em projetos sociais que beneficiaram cerca de 100 mil pessoas. Além disso, anunciou recentemente o Compromisso Um-Para-Um que, pioneiro no setor, reflete o comprometimento da companhia com a conservação de um hectare de mata nativa para cada um hectare de eucalipto plantado, objetivando atingir 100% da meta até 2025. A iniciativa amplia a área de atuação da empresa na conservação da biodiversidade para além da área de produção. Portanto, por meio de parcerias com os órgãos ambientais, a Bracell ajudará na conservação, proteção ou mesmo restauração de remanescentes florestais públicos nos Estados em que atua, o que é essencial para que possa manter o equilíbrio com a natureza e o clima nas próximas décadas.

Continua após a publicidade

Além disso, a nova fábrica de Lençóis Paulista possui a maior e mais limpa caldeira de recuperação química do mundo, que gera energia a partir da queima da fração orgânica do licor negro, um subproduto do processo. Esse método não apenas supre as demandas de energia da fábrica, como produz um excedente de 150 MW, disponibilizado no grid nacional. Esse volume é suficiente para abastecer 750 mil residências com energia limpa - cerca de 3 milhões de pessoas, o que equivale a 40 vezes a população da cidade.

A unidade é pioneira, também, em substituir o uso de gás natural e óleo combustível nos fornos de cal pelo biogás proveniente do processamento de resíduos de madeira, o que contribui tanto para reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) quanto para evitar a geração de resíduos sólidos, dentro do conceito de economia celular. No balanço de todas as iniciativas, a Bracell sequestra muito mais carbono do que emite - no ano passado, retirou 5,3 milhões de toneladas de carbono da atmosfera por meio de suas operações.

Crescimento acelerado

A expansão da Bracell para Mato Grosso do Sul, iniciada no ano passado, inclui a instalação de uma sede recém-inaugurada em Campo Grande e de uma unidade operacional em Água Clara, para prestar o suporte operacional às equipes em campo. A empresa está investindo também em uma fábrica Tissue na sua unidade fabril de Lençóis Paulista, para a qual acaba de iniciar as contratações.

O novo projeto terá quatro máquinas para produção de papel higiênico e papel-toalha, com capacidade produtiva de 240 mil toneladas por ano. Com isso, a empresa deixará de atuar exclusivamente como fornecedora de outras empresas e passará, também, a comercializar produtos diretamente para os consumidores brasileiros.

Os profissionais contratados terão direito a uma série de benefícios, como participação nos resultados, bônus por produtividade, plano médico e odontológico (incluindo dependentes), vale-alimentação, refeição e transporte fretado. Quem vier de cidades diferentes do local em que a vaga é oferecida receberá auxílio financeiro para a mudança, além de hospedagem nos primeiros 30 dias.