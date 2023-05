Aplicativo e site do Bradesco apresentam instabilidades

O aplicativo do Bradesco apresenta instabilidades na manhã desta terça-feira, 30. Segundo usuários do Twitter, mensagens de erro aparecem ao tentar usar o app. Alguns clientes também relataram problemas no site do banco e até nos sistemas dos caixas eletrônicos.

Às 11h, o Bradesco respondeu ao Estadão que “foi verificada intermitência momentânea em alguns canais, que já foi regularizada”.

Aplicativo do Bradesco mostra mensagem de erro quando usuário tenta entrar em sua conta Foto: Reprodução/aplicativo Bradesco

No Twitter, o Bradesco respondeu algumas mensagens com reclamações pedindo desculpas pelo transtorno: “Nossas áreas técnicas estão verificando, por favor aguarde. É importante que você não desinstale o app para não perder sua chave de segurança!”, escreveu o perfil oficial do banco. O nome do banco esteve entre os assuntos mais comentados da rede social nesta manhã, com 2.091 menções até às 10h30.

Segundo o site Downdetector, as notificações de problemas com os sistemas do Bradesco começaram por volta das 8h, com pico às 8h42 com 994 reclamações registradas. Às 9h57, o volume de notificações diminuiu para 448.

Entre as reclamações, 51% eram referentes a problemas no login do aplicativo, 40% login no internet banking e 9% operações no internet banking.