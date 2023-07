Bradesco libera conta global com cartão de débito para saques e compras no exterior

A partir desta quinta-feira, 27, o Bradesco vai permitir que todos os clientes abram a My Account, conta global criada pelo banco. Parte do esforço do banco para realizar também as operações internacionais dos clientes, em especial de alta renda, a conta é aberta pelo aplicativo do Bradesco.

A My Account tem um cartão de débito com bandeira Visa, aceito em mais de 200 países e territórios, e que permite saques em caixas eletrônicos nas moedas locais, além da compra de produtos e serviços no exterior.

Ainda segundo o Bradesco, o cliente pode comprar dólares com base na cotação do dólar comercial, que é mais barato que o dólar turismo, e transferir recursos em tempo real da conta nacional para a global. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Bradesco faz esforço para atrair clientes de renda mais alta Foto: Dado Ruvic / Reuters

“Desenvolvemos o serviço dentro de casa, uma solução 100% Bradesco com jornadas que foram criadas a partir de pesquisas com os clientes, proporcionando uma experiência agradável, simples e rápida”, diz em nota o diretor internacional de câmbio do banco, Roberto Medeiros. A expectativa, segundo ele, é chegar a 3 milhões de clientes no curto prazo.

Para abrir a conta, o cliente faz uma solicitação no aplicativo, com tempo de aprovação de até dois dias. Para começar a usar, tem de fazer uma remessa mínima de US$ 100. Ao ativar a conta, consegue personalizar o cartão no nome e na cor.