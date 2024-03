No caso da incorporação da Bradesco Asset, a decisão tem o objetivo de otimizar a estrutura organizacional do Bradesco, resultando em mais “eficiência e simplificação dos processos administrativos”, segundo comunicado. “É uma medida de cunho societário, sem afetar em nada a vida dos clientes, seu portfólio de investimentos e seu relacionamento com a Bradesco Asset e o Bradesco”, ressalta o texto.

“A excelência do trabalho continua sendo a característica principal da Bradesco Asset”, explica na nota o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, que orientou os trabalhos da assembleia.