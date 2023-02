Brasil revisitará acordo entre Mercosul e União Europeia, diz Marina Silva

DAVOS (SUÍÇA) - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou mesta terça-feira, 17, que o Brasil vai revisitar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Ela defendeu uma coalizão de ações para endereçar essa agenda e disse que está tendo encontros bilaterais no Fórum Econômico Mundial, em Davos, em prol de interesses do Brasil e também se países que formam o bloco da América do Sul.

“Obviamente, o Brasil vai revisitar o acordo para ver quais são os outros elementos que gostaríamos de revisitar, mas tem um caminho que já está em andamento”, disse Marina, a jornalistas, em Davos.

Marina Silva tem tarefa de recuperar imagem do Brasil na área ambiental Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Sobre o Fórum, a ministra disse que tem tido reuniões bilaterais envolvendo representares do parlamento europeu e da União Europeia. “As bilaterais são no sentido de darmos os encaminhamentos necessários para que com agilidade a gente possa ajudar o Brasil e também os países do Mercosul”, afirmou, acrescentando que é necessária uma coalizão de ações para que essa agenda avance.