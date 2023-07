Brasil vai bem, falta ‘juros escandalosos’ cair, diz Alckmin

Brasília - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, voltou a criticar o patamar da taxa básica de juros nesta segunda-feira, 17. Disse que o País está avançando, mas que falta os juros “escandalosos” cair.

Alckmin deu as declarações no Itamaraty. Ele é o presidente em exercício enquanto Luiz Inácio Lula da Silva está no exterior.

Alckmin também disse que não ouviu nada sobre ser retirado do Ministério da Indústria e Comércio para facilitar a acomodação do Centrão no governo. Afirmou que a decisão será de Lula. O vice-presidente declarou ser a favor da governabilidade, e disse que há “partidos demais” no Brasil.

Membros do governo tem demonstrado insatisfação com o alto nível dos juros Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Ele deu as declarações a jornalistas depois de discursar na abertura do Workshop Internacional “Cooperativas pelo Desenvolvimento Sustentável”. Em sua fala no evento, o vice-presidente da República disse que o mundo está mais rico e desigual. “Nessa conjuntura, quem tem capital prospera”, afirmou.

Segundo Alckmin, o caminho para os pequenos atores econômicos é o associativismo e cooperativismo, para ganhar escala e agregar valor a seus produtos. Ele disse que o governo está feliz com o aumento do cooperativismo no País.