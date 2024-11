Brasil e China assinam entendimentos para promoção da indústria com foco sustentável

O acordo foi fechado com o Ministério do Comércio chinês e terá validade por três anos, prevendo compromissos como a cooperação e investimento no domínio da economia circular; no melhoramento da sustentabilidade do transporte e logística, com redução de emissões; na geração de energia renovável, especialmente a solar; e incentivo a empresas de ambos os países a participarem conjuntamente de pesquisas, desenvolvimento e investimentos na descarbonização, “fomentando o intercâmbio de tecnologias e conhecimento”.

Em nota, o vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, afirmou que as iniciativas estão alinhadas com a agenda de desenvolvimento sustentável do governo Lula e com as premissas da Nova Indústria Brasil e do Novo PAC. “Essas ações incentivam a inovação, a competitividade e a sustentabilidade, gerando emprego e renda”, disse Alckmin. No total, China e Brasil assinaram 37 acordos.