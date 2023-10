Os brasileiros sentem o maior peso da conta de luz em seus orçamentos em comparação com outros 33 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mostra levantamento da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace Energia).

Isso quer dizer que, considerando o PIB per capita, o impacto do gasto com energia pesa mais para os brasileiros do que para os consumidores de outros países como Estados Unidos, Espanha e Canadá. Em geral, um quarto do que uma família gasta por mês é com energia, de acordo com Paulo Pedrosa, presidente da Abrace Energia.

Os brasileiros sentem o maior peso da conta de luz em seus orçamentos em comparação com outros 33 países Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ranking considera dados de 2022 da tarifa residencial para o Brasil (Aneel), tarifas residenciais de países da OCDE (Agência Internacional de Energia), e PIB per capita (Fundo Monetário Internacional). A Abrace afirma que a comparação é mais adequada do que apenas comparar tarifas, o que proporciona uma maior sensibilidade de quanto o custo de um mesmo volume de energia realmente impacta o orçamento da população em cada país.

Os brasileiros devem pagar R$ 119 bilhões em contas de luz durante todo o ano de 2023, segundo projeção da Abrace. Por mês, cerca de R$ 10 bilhões são apenas para custear tributos e subsídios. A associação diz que 60% do valor da energia elétrica serve para pagar os custos com geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, enquanto os 40% restantes são de “taxas, subsídios e impostos”.

Veja o ranking dos países com maior peso da conta de luz no orçamento do consumidor residencial

