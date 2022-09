Sociedade perde dinheiro e a União desperdiça com apoiadores dos presidentes do Senado e da Câmara

O filósofo e economista liberal escocês Adam Smith enfatizou que a base do crescimento econômico está atrelada à paz, ao controle de gastos públicos e ao Estado Democrático de Direito. Desvirtuar esses fundamentos não requer muita sabedoria: basta o governante populista encontrar um ambiente de desesperança que as sementes antidemocráticas afloram.

O ex-mandatário Lula da Silva, candidato à Presidência da República, se for eleito, pretende revogar a Lei Trabalhista, a privatização da Eletrobras e a Emenda Constitucional (EC) n.º 95/2016, que estabeleceu o teto de gastos federais.

Ex-presidente Michel Temer (André Dusek/Estadão)

O ex-presidente Michel Temer entendeu que o ponto de partida para a estabilidade econômica era restabelecer a harmonia social, resgatar o equilíbrio das contas públicas e assegurar o Estado Democrático de Direito. Estabeleceu a EC n.º 95/2016, a do teto fiscal, instaurou o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (Cmap), para avaliar políticas públicas, e eliminou bilhões de reais em desperdícios, assim, fortaleceu a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Nas contas públicas federais, o que era deficitário se reverteu em superávit. Modernizou a Lei Trabalhista, propiciando enorme redução das ações trabalhistas. Em maio deste ano, elas chegaram a 75 mil por mês, quando eram 200 mil em 2019. Por fim, alcançou-se a harmonia social refletida na elevação do preço dos ativos financeiros, queda da inflação e dos juros e aumento do produto e do emprego.

Com o presidente Jair Bolsonaro, a governança pública federal é de outra natureza. As arbitrariedades mais notórias foram a redução do ICMS e a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) eleitoreira. A imposição do teto de 17% do ICMS sobre os combustíveis foi uma determinação à revelia das Assembleias Estaduais. O preço da gasolina caiu, em média, R$ 1: passou de R$ 7 para R$ 6, porém se trata de um feito temporário na queda da inflação. Já o preço do litro de leite subiu de R$ 6 para R$ 10. Esse é o alimento básico das crianças pobres, mas elas não votam.

Os Estados e municípios estão perdendo receitas e a União desperdiçando-as com benesses fiscais aos apoiadores dos presidentes do Senado e da Câmara e de Bolsonaro – a PEC Eleitoreira. Ao somar os R$ 41 bilhões gastos dessa PEC em bondades políticas, mais os R$ 19 bilhões do orçamento secreto, os desperdícios dos recursos públicos somam R$ 60 bilhões. Para evitar que o País sucumba, é urgente o surgimento de lideranças políticas que resgatem os princípios do crescimento da nação apregoados pelo pai da economia moderna.

*Professor de Economia da EAESP-FGV, é autor do livro ‘OK, Roberto. Você Venceu! O Pensamento Econômico de Roberto Campos’ (Editora Topbooks).