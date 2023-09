Brasil registra criação de 142,7 mil vagas de trabalho formais em julho, aponta Caged

BRASÍLIA - Após a criação de 156.615 vagas em junho (dado revisado), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 142.702 carteiras assinadas em julho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado do mês passado foi resultado de 1,883 milhão de admissões e de 1,740 milhão de demissões. Em julho de 2022, houve abertura de 225.016 vagas com carteira assinada, na série ajustada.

No acumulado de janeiro a julho, o saldo do Caged é positivo em 1,166 milhão de vagas. No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 1,613 milhão de postos formais. De acordo com analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, o mercado projeta a abertura líquida de 1,353 milhão de vagas no total deste ano.

Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, resultado foi puxado pelo setor de serviços Foto: Divulgação/ Ministério do Trabalho

A resultado do mês passado foi novamente puxado pelo desempenho do setor de serviços, com a criação de 56.303 postos formais, seguido pelo comércio, que abriu 26.744 vagas.

Já a construção civil gerou 25.423 vagas em julho, enquanto houve um saldo de 21.254 contratações na indústria geral. Na agropecuária, foram criadas outras 12.978 vagas no mês.

No sétimo mês do ano, 26 Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. Apenas o Rio Grande do Sul registrou fechamento de vagas, com perda líquida de 2.129 empregos formais. O melhor desempenho entre os Estados foi registrado mais uma vez em São Paulo, com a abertura de 43.331 postos de trabalho.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.032,56 em julho. Comparado ao mês anterior, houve aumento de R$ 19,33 no salário médio de admissão.