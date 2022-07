Mal refeito da devastação que Dilma Rousseff se permitiu perpetrar para se reeleger em 2014, o Brasil se vê mais uma vez assolado pela sanha devastadora de um presidente irresponsável, disposto a se reeleger a qualquer custo, como se não houvesse amanhã. Não há país que aguente a recorrência de devastações de tais proporções a cada oito anos.

Embora só faltem cerca de 70 dias para as eleições, os danos mais graves do desastroso projeto de reeleição de Bolsonaro ainda parecem estar por vir. Mas os estragos já constatados compõem um quadro assustador de demolição institucional.

Do ponto de vista estrito da política econômica, já no fim do ano passado, o governo escancarou seu descompromisso com a preservação do regime fiscal. Alarmado com seu desempenho nas pesquisas de intenção de voto, o presidente não relutou em promover injustificável calote de dívidas judiciais e uma mudança oportunista na regra de correção do teto de gastos para viabilizar, às pressas, a concessão do Auxílio Brasil e outras expansões de dispêndio em 2023.

'Bolsonaro está disposto a se reeleger a qualquer custo, como se não houvesse amanhã' Foto: Clauber Caetano/AFP

A invasão da Ucrânia, no começo deste ano, foi o que bastou para nova escalada de inconsequências na condução da política econômica. Tendo percebido que, mesmo com demissões em série de presidentes da Petrobras, não conseguiria mudar a política de alinhamento de preços internos de combustíveis a preços internacionais, o Planalto continua determinado a passar por cima da legislação que protege a empresa de ingerências do governo.

Em paralelo, o presidente, articulado com o Centrão, patrocinou a imposição de reduções arbitrárias na cobrança de ICMS pelos Estados e novo e vasto pacote de medidas eleitoreiras que, a menos de 90 dias do primeiro turno, reajustam em 50% o pagamento mensal do Auxílio Brasil e concedem subsídios a caminhoneiros e taxistas. Tudo por meio de PEC, com base em fantasioso estado de emergência, para driblar restrições impostas pelas legislações fiscal e eleitoral. E com maciça conivência da oposição.

A esse desmantelamento dos arcabouços de regras fiscais e eleitorais, vem se sobrepondo novo surto de ataques do Planalto à lisura do processo eleitoral, com deplorável envolvimento de oficiais de alta patente das Forças Armadas e patética e constrangedora pregação do próprio presidente ao corpo diplomático acreditado em Brasília.

Ao eleitorado, resta escolher a que forças políticas entregar a Presidência em janeiro de 2023. Às que, agora, vêm devastando o País? Ou às que o devastaram na última reeleição?