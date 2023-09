‘Brasil está em situação que permite ter muita esperança sobre o futuro’, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as movimentações na geopolítica e vantagens naturais competitivas dão ao Brasil um futuro promissor. Em evento em São Paulo, ele citou o conflito comercial entre Estados Unidos e China, a guerra na Ucrânia e o “enorme endividamento” dos países em desenvolvimento, o que não é o caso do Brasil, que não tem dívida significativa em dólar.

“O Brasil está em situação que permite ter muita esperança sobre o futuro”, declarou Haddad, após participar do “18º Fórum de Economia”, coordenado pelo Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP).

Ele afirmou que o Brasil está chamando cada vez mais a atenção do mundo por ter superado crises externas com resiliência desde a crise financeira internacional de 2008. Mas não só por isso. Ao lembrar que quase metade da matriz energética brasileira vem de fontes limpas, Haddad acrescentou que o País tem vantagens competitivas ambientais que podem servir de base a uma nova industrialização.

Essa matriz energética renovável, disse ele, permite ao País dobrar a geração de energia limpa em até seis anos. “Temos condições para atrair investimentos em produtos verdes, que podem ser produzidos no Brasil”, destacou.

Mercosul e União Europeia

Durante o evento, o ministro afirmou que o Mercosul (referindo-se à eleição na Argentina) está sob risco e um acordo do bloco com a União Europeia pode representar um “antídoto” contra a desorganização da região. ”O Mercosul está em risco, sobretudo por eventos que podem acontecer no parceiro comercial”, disse o ministro.

Haddad mencionou o empenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em concretizar o acordo com os europeus, algo que pode, segundo ele, neutralizar ações de um novo governo no principal parceiro comercial da região, a Argentina, com potencial de desorganizar a região.

“Um acordo com a União Europeia seria um antídoto contra medidas que podem desorganizar a região”, disse o ministro. Ao falar sobre o encontro, na última quarta-feira, dos presidentes do Brasil, Lula, e dos Estados Unidos, Joe Biden, Haddad pontuou ainda que tem hoje, às 14h, encontro com representantes de multinacionais americanas. Segundo ele, um acordo com a maior economia do mundo será a coroação do aprofundamento das relações bilaterais.

Surpresa no Congresso Nacional

O ministro da Fazenda também aproveitou a ocasião para elogiar a agenda do Congresso Federal. Ele disse esperar que a velocidade do segundo semestre seja igual a da primeira metade do ano. Antes, porém, o ministro deixou claro que na agenda com o Congresso “a gente tem de respeitar o tempo do Congresso”.

“Eu tenho elogiado o Congresso porque a pauta do primeiro semestre foi espetacular, para dizer o mínimo, o Congresso aprovou o marco fiscal, a reforma tributária e uma série de medidas se saneamento das finanças públicas e aprovou vários marcos regulatórios. Não foi pouco, não”, disse Haddad após ter participado nesta manhã do “18º Fórum de Economia”, coordenado pelo Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP).

“Agora, no segundo semestre a gente quer a mesma coisa. Estamos em diálogo constante com as duas casas para que a agenda do segundo semestre seja tão virtuosa quanto no primeiro semestre porque quanto mais rápidos nós tomarmos estas medidas de reestruturação dos setores econômicos, mais rápido vamos colher os frutos destas medidas”, disse Haddad acrescentando que por estarmos em um ambiente democrático um poder tem de entender o ritmo do outro.

Haddad enfatizou que o Congresso surpreendeu favoravelmente no primeiro semestre e que não tem nenhuma razão para não repetir o primeiro semestre no segundo.

