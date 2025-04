Neste ano, Lívia aparece em segundo lugar no ranking de bilionários mais jovens, com fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão, atrás somente do alemão Johannes von Baumbach, de 19 anos. Herdeiro da Boehringer Ingelheim, maior empresa farmacêutica privada do mundo, ele tem patrimônio estimado em US$ 5,4 bilhões - seus três irmãos, de 23, 25 e 27 anos, também aparecem na lista.

A irmã de Lívia, Dora Voigt, também tem patrimônio de US$ 1,2 bilhão e aparece em 14º no ranking de bilionários mais jovens.