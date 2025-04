Entrevista com Sérgio Lazzarini Professor titular da cátedra Chafi Haddad de Administração e vice-presidente acadêmico do Insper Autor de “Capitalismo de Laços”, “Reinventando o Capitalismo de Estado” e “A Privatização Certa”, Sergio Lazzarini é o principal pesquisador do País sobre as relações entre o setor público e o privado. Para ele, que ocupa a cadeira de vice-presidente acadêmico do Insper, as emendas parlamentares criaram um novo momento nesse vínculo, no qual os controles do uso dos recursos públicos tornaram-se muito mais frágeis. A solução, afirma, é reforçar a agenda de transparência e avançar no rastreamento dos recursos. Também fazer valer a Lei das Estatais que determina, entre seus princípios, que empresas públicas se atenham aos mandatos para os quais foram criadas. “Quando há um sistema estatal que não é ancorado no mandato e na lei que norteou sua criação, vale tudo”, diz ele. “É perigosíssimo.” O caso da compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB) é exatamente o de desancoragem de mandato. “O estatuto do banco determina que seu foco deveria ser o desenvolvimento regional do Distrito Federal e regiões no entorno, e chega a citar o micro desenvolvimento regional”, diz Lazzarini. “As declarações públicas do presidente do banco justificam o negócio como busca de crescimento e ampliação da atuação do BRB pelo território brasileiro.” Em outras palavras, o oposto do que diz o estatuto.

Por isso, diz Lazzarini, é preciso reforçar os controles de estatais, principalmente estaduais e municipais. “Está tudo muito solto”, afirma. A seguir, os principais trechos da entrevista:

Publicidade

As relações entre o público e o privado mudaram?

Em 2010, quando publiquei o “Capitalismo de Laços”, descrevi um ciclo de relações entre o público e o privado que se manteve por anos e, agora, se tornou incerto. O ciclo mostrava que uma coligação política elege um governo e tem acesso à máquina estatal (e aqui estamos falando de tudo: ministérios, estatais, bancos públicos, fundos de pensão…). Com isso, criam-se oportunidades de benefícios para o setor privado, como aconteceu com os “campeões nacionais”. O setor privado, por sua vez, recompensava o sistema político, principalmente por meio de doações de campanha. Como esse mecanismo deu origem a distorções, foram criados mecanismos de controle, como a proibição das doações de empresas às campanhas políticas. Agora, com as emendas impositivas, vivemos outra tendência: o sistema político deu um certo bypass no empresariado, porque agora tem em mãos o recurso executável, que vai direto para o distrito eleitoral de cada parlamentar. Esse recurso tem beneficiado os empresários locais ou ido parar em ONGs (organizações não governamentais), mas a gente ainda precisa entender como essas relações estão ocorrendo. Como é que esses empresários locais vão recompensar os políticos? Quem está conectado com essas ONGs? O que está acontecendo sob elas? Tudo isso ainda não está corretamente mapeado e o próprio empresariado, que estava acostumado com o sistema anterior, está tentando entender o que acontece. Ouvimos relatos do pessoal que vai a Brasília e não sabe o que fazer porque parece que esse poder voltou para o setor político.

A política regional ganhou força?

Sim, a política provinciana e local está mais forte, só que tudo passa por Brasília, por conta da alocação das emendas impositivas. É um paradoxo, uma vez que tudo é centralizado lá, com o setor político ganhando o protagonismo mas distribuído regionalmente. A questão agora é que o jogo virou.

A influência política continua em estatais, como poderia ser o caso do Master como o BRB?

A gente vive um processo no qual o critério de alocação de recursos ainda está longe do ideal e passa pela máquina estatal, pelas estatais e tudo o mais. No caso específico do BRB, o estatuto do banco determina que seu foco deveria ser o desenvolvimento regional do Distrito Federal e regiões do entorno. O estatuto fala, inclusive, em micro desenvolvimento regional. Se a gente quiser, é possível retornar à lei que norteou a criação desse banco, que deve ser alguma coisa nessa linha. As declarações públicas do presidente do banco justificam o negócio com o objetivo de buscar crescimento e ampliar a atuação do BRB pelo território brasileiro.

Quando há um sistema estatal que não é ancorado no mandato e na lei que norteou sua criação, vale tudo.

Está fora do mandato...

Exatamente. Quando há um sistema estatal que não é ancorado no mandato e na lei que norteou sua criação, vale tudo. Esse é o problema. A lei das estatais deu um certo norte a essa atuação, porque a obriga agir de acordo com seu estatuto. Havia versões anteriores até um pouco mais rigorosas, obrigando à ancoragem na lei que norteou sua criação. Esse é o princípio correto. A estatal foi criada com certa preocupação de política pública e isso foi aprovado democraticamente pelo legislativo. Então, vamos seguir essa determinação. Pode haver revisões com o passar do tempo, como aconteceu, por exemplo, na Lei do Petróleo, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que alterou o mandato da Petrobras. Mas é preciso discutir e ancorar. Num sistema estatal, a gente tinha um pouco de ancoragem com a Lei das Estatais e um esforço de monitoramento de governança muito próximo. Tudo isso acabou se perdendo. Um sistema estatal livre está aí para atender a quaisquer interesses. Inclusive no caso das emendas parlamentares, já que muitas execuções estão sendo feitas via Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba). Fica a máquina estatal agora como um agenciador de distribuição de recursos. O sistema estatal pouco ancorado em um mandato é muito perigoso.

Publicidade

Atuar distante do mandato pode criar distorções?

Exatamente. No caso de um banco que fala: ‘quero expandir pelo Brasil’, é preciso buscar o mandato original e se ater a ele. O banco vai ficar minoritário (no negócio com o Master). Se ele quer fazer uma compra estratégica, por que vai ficar minoritário? Não tem sentido. De novo: uma estatal, sem ser ancorada no estatuto, é perigosíssimo.

Houve falhas de reguladores para que os problemas com o Master ganhassem tamanha proporção?

O Banco Central é um dos melhores núcleos públicos de competência técnica que temos no País e isso preocupa, nesse contexto. Mas a gente não fortaleceu e, muitas vezes, enfraqueceu todo o sistema regulatório no Brasil. Sem falar especificamente desse caso mas, de uma forma geral, todo o aparato regulatório tem sido enfraquecido ao longo dos anos, na maioria das vezes com falta de recursos e indicações políticas para cargos chave. Isso também contribui para o cenário preocupante das estatais sem âncora. Do ponto de vista das estatais, há necessidade de monitoramento e isso cabe a cada esfera de governo.

Não apenas ao governo federal?

Em nível federal, a gente tem a Sest, a Secretaria de Estatais. Nos níveis estaduais e municipais, basicamente, está tudo muito solto. Não há monitoramento forte. A gente precisaria criar ou reforçar essa estrutura no âmbito federal e ligá-la com toda a estrutura estadual e municipal. Seria uma espécie de sistema Sest para exigir que as estatais tenham um mandato claro, que se atenham a ele e cumpram a Lei das Estatais. A lei, sozinha, não resolve. É preciso ter monitoramento, como já mostramos por meio de pesquisa. Além de políticas públicas de alocação de recursos, a gente precisa também ter mecanismos de avaliação e monitoramento dessas políticas. Estamos repassando recursos para ONGs sem controles e restrições, como tem alertado o ministro Flávio Dino (do Supremo Tribunal Federal) muito corretamente. Só que a gente não pode fazer isso só com um ministro, temos de ter institucionalidade para que essas alocações sejam monitoradas.

Esse novo momento político traz mais riscos no controle dos recursos públicos?

Com certeza. Porque há um sistema político que aprendeu a gerenciar e a dominar seus próprios recursos. Não interessa ao sistema político muita transparência ou criar um arcabouço de reforço, de avaliação, de monitoramento. Não interessa ao sistema político criar um arcabouço que reforce o mandato das estatais. A Lei dos Estatais foi meio que um milagre. O clima, hoje, está exatamente o contrário (de quando ela foi aprovada). É um momento bem preocupante.

Publicidade

Por quê?

PUBLICIDADE Não se sabe quem está sendo beneficiado e cria-se uma incerteza para investimentos, o que também é ruim. O empresariado também está sem saber como agir. A gente sabe muito pouco sobre o que está acontecendo com o recurso público. O que pode ser feito para mudar essa perspectiva? Continuar na agenda de promoção de transparência. A mídia é super importante nessa frente, bem como a academia. Além de estudos, há iniciativas como o portal que acompanha as emendas parlamentares, desenvolvido por um pesquisador da PUC-RJ, por exemplo. Também precisamos avançar no rastreamento desses recursos: para quem está indo, quem está sendo beneficiado, quem tem relação com essas ONGs. Além disso, as estatais sempre são o nó do problema. Se a gente não caminhar nessa linha de ancorar sua atuação ao mandato, é muito difícil controlá-las. É preciso realmente ter clareza de objetivos e não sair por aí, ao bel prazer do gestor atual da estatal ou do governante em exercício, fazendo o que bem entende. Ter um arcabouço de supervisão das estatais seria muito interessante, bem como fazer a avaliação de desempenho para acompanhar se os recursos estão sendo bem usados. A gente precisa ter institucionalidade nisso. Um órgão independente do governo para acompanhar essas coisas, que não existe hoje. A situação está piorando e exige novo esforço?

É preciso trabalhar e construir essa institucionalidade. Meu último livro “Privatização, resolve?” mostra que esse tema controverso de resolver tudo com privatizações não funciona, se não tiver esse arcabouço atuante. A empresa privada também pode não cumprir os mandatos e os objetivos públicos desejados. Por isso, a construção da institucionalidade é necessária.