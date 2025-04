Análise | Como o Brexit, um ato surpreendente de autoflagelação econômica, prenunciou as tarifas de Trump

LONDRES - A Grã-Bretanha tem observado as tarifas do presidente Donald Trump com uma mistura de choque, fascinação e nauseada identificação. Afinal de contas, o país embarcou em um experimento semelhante de isolacionismo econômico quando votou para sair da União Europeia em 2016. Quase nove anos após o referendo sobre o Brexit, o país ainda está avaliando os custos.

As lições dessa experiência são subitamente relevantes de novo, pois Trump usa um manual semelhante para erguer muros ao redor dos Estados Unidos. Certa vez, os críticos descreveram o Brexit como o maior ato de autoflagelação econômica de um país ocidental na era pós-Segunda Guerra Mundial. Agora, pode estar havendo corrida semelhante do outro lado do Atlântico.

Manifestantes a favor e contra o Brexit em frente ao Parlamento em 2019, em Londres Foto: Andrew Testa/NYT

PUBLICIDADE Até mesmo a reversão abrupta de Trump, na semana passada, de algumas de suas tarifas, diante da revolta do mercado de títulos, lembrou a Grã-Bretanha, onde Liz Truss, uma primeira-ministra de vida curta, foi forçada a recuar de cortes radicais de impostos que assustaram os mercados. Seu experimento equivocado foi o ponto culminante de um ciclo de políticas extremas desencadeado pela decisão da Grã-Bretanha de abandonar o maior bloco comercial do mundo. “De certa forma, alguns dos piores legados do Brexit ainda estão por vir”, disse Mark Malloch Brown, diplomata britânico que atuou como secretário-geral adjunto das Nações Unidas. A Grã-Bretanha, segundo ele, agora enfrenta uma difícil escolha entre reconstruir os laços comerciais com a Europa ou preservá-los com os Estados Unidos de Trump.

Publicidade

“A questão fundamental continua sendo o rompimento com nosso maior parceiro comercial”, disse Malloch Brown, acrescentando: “Se o Reino Unido acabar nos braços da Europa porque nenhum deles pode mais trabalhar com os EUA, isso será apenas uma meia vitória”.

Em 2016, Trump foi um defensor incondicional do Brexit, traçando paralelos explícitos entre o Brexit e o movimento político que ele estava organizando. Inicialmente, ele impôs à Grã-Bretanha tarifas mais baixas do que as da UE, o que alguns consideraram uma recompensa pela decisão da Grã-Bretanha de sair do bloco.

O impacto do Brexit sobre a economia britânica não é mais muito debatido, embora seus efeitos tenham sido, às vezes, difíceis de separar dos choques subsequentes provocados pela pandemia do coronavírus, pela guerra na Ucrânia e, agora, pelas tarifas de Trump.

O Escritório de Responsabilidade Orçamentária do governo estima que o volume geral de comércio da Grã-Bretanha é cerca de 15% menor do que seria se tivesse permanecido na UE. A produtividade de longo prazo é 4% menor do que teria sido devido às barreiras comerciais com a Europa.

Publicidade

A produtividade já estava defasada mesmo antes do Brexit, mas a ruptura com a Europa agravou o problema ao semear a incerteza, que esfriou o investimento privado. Os anos entre o referendo e a saída formal da Grã-Bretanha, no final de 2020, foram paralisados pelo debate sobre os termos de sua saída.

Em meados de 2022, o investimento na Grã-Bretanha foi 11% menor do que teria sido sem o Brexit, com base em um modelo de John Springford, que usou uma cesta de economias comparáveis para representar uma Grã-Bretanha sem o Brexit. O comércio de mercadorias foi 7% menor e o produto interno bruto foi 5,5% menor, de acordo com Springford, membro do Center for European Reform, um centro de estudos em Londres.

Trump deu início a uma volatilidade ainda maior ao impor, redobrar e depois suspender várias tarifas. Suas ações, é claro, afetam dezenas de países, principalmente os Estados Unidos e a China. Já existem previsões de recessão e de um novo surto de inflação.

O Brexit e suas consequências tiveram vários efeitos de segunda ordem, tanto econômicos quanto políticos. O plano de Truss para cortes de impostos financiados por dívidas, que foi motivado pelo desejo de impulsionar a economia entorpecida da Grã-Bretanha, em vez disso, desencadeou uma liquidação de títulos do governo britânico, com os investidores assustados pelas propostas.

Publicidade

Uma liquidação semelhante de títulos americanos começou na semana passada, com implicações de longo alcance para os Estados Unidos. O aumento dos rendimentos dos títulos pressiona os governos, pois isso significa que eles precisam pagar mais para tomar empréstimos. As liquidações também são desestabilizadoras, porque sinalizam uma ansiedade mais profunda sobre a capacidade de crédito de um país. No caso da Grã-Bretanha, os temores de uma crise de crédito forçaram Truss a engavetar os cortes de impostos, e ela logo perdeu o emprego. Embora isso tenha acalmado os mercados, deixou um resíduo de dúvida entre os investidores sobre a Grã-Bretanha. As taxas hipotecárias permaneceram elevadas por meses, refletindo o que um analista rotulou de forma indelicada de “prêmio mórmon”.

O presidente Trump cumprimentando o primeiro-ministro britânico Keir Starmer em fevereiro, do lado de fora da Casa Branca Foto: Haiyun Jiang/NYT

Essa cautela entre os investidores impediu que a chanceler do Tesouro britânico, Rachel Reeves, tomasse medidas mais ousadas para recarregar a economia. Na semana passada, o primeiro-ministro Keir Starmer descartou a possibilidade de relaxar as restrições fiscais autoimpostas pelo governo, citando a repercussão do experimento de mercado livre de Truss.

“Eu diria que a razão pela qual temos um primeiro-ministro conservador com c minúsculo se deve à experiência que tivemos com Truss”, disse Malloch Brown. “Isso está diretamente relacionado ao fato de não querermos provocar o efeito Truss novamente.”

Publicidade

O recuo de Trump do papel dos Estados Unidos como guarda-chuva de segurança da Otan (a Organização do Tratado do Atlântico Norte) levou a Grã-Bretanha para mais perto da Europa. Mas os britânicos ainda lutam com o legado do Brexit. Um pacto de defesa com a UE, por exemplo, está sendo impedido pela exigência da França de que a Grã-Bretanha faça concessões em relação aos direitos de pesca - um velho conhecido das negociações do Brexit.

Publicidade

Os defensores do Brexit venderam o projeto como uma bala de prata que resolveria os problemas causados por uma economia globalizada - não muito diferente das alegações de Trump de que as tarifas seriam um benefício para o erário público e um remédio para as desigualdades do comércio global. Em nenhum dos casos, segundo os especialistas, essa panaceia existe.

“A verdade é que o Brexit não corrigiu nenhum dos problemas causados pela desindustrialização”, disse Tony Travers, professor de política da London School of Economics. “Na verdade, o Brexit os agravou.”

As frustrações com relação à economia e à imigração foram um dos motivos que levaram os eleitores a expulsar os conservadores em favor do Partido Trabalhista de Starmer no ano passado. Mas seu governo continuou a lidar com essas questões, bem como com as consequências do divórcio da Grã-Bretanha com a Europa.

A coalizão MAGA de Trump tem algumas das mesmas falhas ideológicas que os Brexiteers, colocando nacionalistas econômicos como Steve Bannon contra globalistas como Elon Musk. Isso levou os analistas a se perguntarem se a política pós-Trump nos Estados Unidos se parecerá muito com a política pós-Brexit na Grã-Bretanha.

Publicidade

“O Brexit causou danos profundos ao Partido Conservador”, disse Travers. “Ele se tornou inviável eleitoralmente porque está dividido em facções. Será que o Partido Republicano será dividido em facções da mesma forma depois de Trump?”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.