‘Dá para sentir o medo’: britânicos enfrentam mercado de hipotecas arruinado

LOUGHTON, INGLATERRA – Depois de quase duas décadas pagando aluguel em uma das cidades mais caras do mundo, a família Szostek começou a semana quase certa de que finalmente compraria uma casa.

Imigrantes que se estabeleceram em Londres, onde se conheceram e se apaixonaram enquanto dividiam uma casa, Laetitia Anne, francesa e gerente de operações, e seu marido, Maciej Szostek, polonês e chef de cozinha, há muito sonhavam com a casa própria. Eles esperaram os piores momentos da pandemia passar e trabalharam duro fazendo horas extras para economizar para a entrada da hipoteca de um apartamento de três quartos em um bairro nos arredores de Londres. Os filhos deles, gêmeos de 13 anos, estavam animados, pois finalmente iriam poder pintar as paredes.

Isso foi antes de os mercados financeiros britânicos virarem de cabeça para baixo, com a libra atingindo durante um breve período na segunda-feira uma baixa recorde em relação ao dólar e as taxas de juros disparando tão depressa que o Bank of England foi forçado a intervir para restaurar a ordem. A situação econômica era tão volátil que alguns credores de hipotecas tiraram do mercado temporariamente muitos produtos.

Laetitia Anne e Maciej Szostek estavam perto de conseguir financiamento, mas empréstimo foi negado após alta do juro

Na terça-feira à noite, a família Szostek recebeu uma má notícia: o empréstimo que estavam perto de conseguir tinha sido negado. Do nada, eles se viram tendo que se esforçar para encontrar um novo financiador ao mesmo tempo em que as taxas de juros subiam ainda mais.

“É muito difícil, até mesmo para nós, conseguirmos comprar uma casa”, disse Laetitia, 40 anos, que afirmou ter a sensação de que todos os anos de trabalho duro do casal estavam indo por água abaixo naquele momento. “Por que eu deveria continuar com as coisas assim?”

Cenário difícil atrapalha plano da casa própria

Com os preços dos imóveis disparando nos últimos anos e as taxas de juros permanecendo baixas, a casa própria na Grã-Bretanha, outrora um caminho para a prosperidade para as famílias de baixa e média renda, oferecendo um ativo tangível que parecia ter chances de ser valorizado, além de proporcionar um lugar para chamar de seu.

O aumento dos preços dos imóveis e a desigualdade de renda acabaram com essa possibilidade para muitos, sobretudo para aqueles que sonhavam com a casa própria, os últimos acontecimentos na economia foram um baque e tanto. A divulgação do extenso plano do novo governo britânico para cortes de impostos financiados pela dívida levou a um grande aumento nas taxas de juros, esta semana, que abalou o mercado de hipotecas. Muitos proprietários de imóveis estão calculando as suas possíveis prestações futuras de hipotecas com preocupação, em meio ao aumento dos preços da energia e dos alimentos e a uma crise geral do custo de vida.

Antes de serem informados de que a solicitação de empréstimo havia sido negada, Laetitia e Szostek estavam nos estágios finais do processo para conseguir uma hipoteca de valor fixo de cinco anos para um apartamento no valor de 519 mil libras. Ele ficava na arborizada região de Loughton, uma pequena cidade a cerca de 40 minutos de trem de Londres, onde as ruas ficam cheias de estudantes à tarde e os imóveis vão desde apartamentos para famílias de baixa renda até mansões que valem milhões de libras.

Embora as hipotecas de valor fixo, que variam de dois a dez anos, sejam comuns na Grã-Bretanha, protegendo muitas famílias no momento, o aumento das taxas de juros ameaça de forma mais imediata aqueles que estão comprando um imóvel pela primeira vez e os que pagam hipotecas de preço variável, que representam cerca de 25% de todas as hipotecas, de acordo com a Autoridade de Conduta Financeira. E mais de um terço de todas as hipotecas são de preços fixos que expiram nos próximos dois anos, provavelmente expondo esses mutuários a taxas mais altas também. Em contrapartida, a grande maioria das hipotecas nos Estados Unidos está acertada em prazos fixos de 30 anos.

Mercado imobiliário em crise no Reino Unido

E o aumento abrupto das taxas de juros pode ameaçar a desencadear uma crise no mercado imobiliário, escreveram analistas da Oxford Economics em nota na sexta-feira, acrescentando que, se as taxas de hipotecas permanecerem nos patamares oferecidos agora, isso sugeriria que os preços das casas estavam em torno de 30% supervalorizados “com base na acessibilidade do pagamento das hipotecas”.

“Isso apenas adiciona uma pressão ainda maior às finanças na ordem de centenas de libras por mês”, disse David Sturrock, economista e pesquisador sênior do Institute for Fiscal Studies, acrescentando que o aperto de cintos nos orçamentos familiares afetará a economia em geral.

A incerteza e até mesmo o pânico ficaram evidentes esta semana, com muitos proprietários de imóveis indo atrás de aconselhamento financeiro. Os corretores de hipotecas disseram que estavam recebendo um volume maior de consultas que o habitual de pessoas estressadas com o refinanciamento de seus empréstimos.

Família Szostek estava ansiosa pela casa própria, mas ficou sem financiamento

Pessoas sofrem para renegociar hipotecas

“Dá para sentir o medo nas vozes das pessoas”, disse Caroline Opie, corretora de hipotecas que trabalha com Laetitia, que disse que não via esse nível de preocupação há muito tempo. Esta semana, um casal ligou para ela, na manhã do casamento deles, para marcar uma reunião e conversar a respeito do refinanciamento da hipoteca deles na próxima semana.

Para Juliet Young, 54 anos, o diagnóstico de câncer terminal do marido fez com que a família passasse a depender do salário dela de contadora em Liverpool. Agora, Juliet está preocupada com o que acontecerá no final do ano, quando um refinanciamento de seu empréstimo de 2017 poderá dobrar o valor pago pela hipoteca se as taxas de juros subirem conforme o esperado. E além disso ainda há os aumentos previstos nas contas de energia.

“Tenho a sensação de ter feito tudo certo”, disse Juliet. “Segui direitinho as regras”, disse ela, acrescentando que sentia não ter controle sobre um conjunto de fatores estressantes que vinham acontecendo. “Parece que é só uma coisa atrás da outra – e ainda vem mais.”

“Estamos pagando para nos manter vivos - por comida, energia e ter um teto. Se isso está acontecendo comigo, vai ser bem pior para as pessoas que ganham menos” Rob Cowlin, 35 anos, profissional de TI na Inglaterra

Os tempos parecem “Dickensianos”, disse Rob Cowlin, 35 anos, que precisará renegociar sua hipoteca nas próximas duas semanas e calculou que o valor pago mensalmente por uma casa em Essex, no sudeste da Inglaterra, poderia passar de 1.300 libras para mais de 2 mil libras por mês. Mesmo com um emprego na área de TI, Cowlin disse que estava acendendo velas e usando casacos em vez de ligar o aquecedor para reduzir as despesas. “Estamos pagando para nos manter vivos - por comida, energia e ter um teto”, disse ele.

“Se isso está acontecendo comigo, vai ser bem pior para as pessoas que ganham menos”, acrescentou.

Preços na Grã-Bretanha estão entre os mais altos do mundo

Com uma oferta de imóveis muito inferior à procura, os preços das casas na Grã-Bretanha dispararam tanto nas últimas décadas, que passaram a estar entre os mais caros do mundo, enquanto as taxas de juros permaneceram relativamente baixas.

“É como a área da Baía de São Francisco com anabolizantes, pois temos uma oferta incrivelmente com pouca variação”, disse Paul Cheshire, professor emérito de geografia econômica da London School of Economics. Segundo ele, as instituições nos últimos tempos também criaram regulamentos financeiros para impedir que as pessoas tomassem empréstimos demais.

Entretanto, economistas disseram que a decisão dos credores de retirar produtos do mercado de forma repentina nesta semana foi uma manifestação da incerteza extraordinária nos mercados financeiros, conforme os bancos e outros credores tentavam avaliar a trajetória das taxas de juros em meio à volatilidade angustiante.

“Tudo está mudando diante dos olhos deles”, disse Cheshire, chamando o fenômeno de “quase sem precedentes”.

“Alguém vai ter que ceder. Os preços estão altos demais de qualquer jeito” Ian Cleverley, gerente de vendas da corretora de imóveis Douglas Allen, em Loughton, na Inglaterra

Os financiadores retiraram do mercado rapidamente os produtos referentes a hipotecas, removendo cerca de 40% deles até a manhã de quinta-feira.

“Prever o futuro é de fato dar seu melhor palpite”, disse Ian Cleverley, gerente de vendas da corretora de imóveis Douglas Allen, em Loughton, que disse nunca ter visto uma confluência assim de fatores econômicos negativos, entre eles a pandemia de covid-19 e a guerra na Ucrânia.

“Alguém vai ter que ceder”, disse ele. “Os preços estão altos demais de qualquer jeito.”

Para economizar para a entrada da hipoteca, Szostek, 37 anos, trabalhou no setor de construção e como faxineiro quando os restaurantes fecharam durante os lockdowns provocados pela covid-19. Uma herança de 5 mil libras do avô de Laetitia foi para a poupança guardada para a entrada do imóvel. Com uma taxa de juros de 3,99%, as prestações das hipotecas foram fixadas em cerca de 2.200 libras por mês.

“Eu queria me sentir em casa de verdade”, disse Laetitia, acrescentando que ela teria sido a primeira de sua família a ter uma casa própria. Szostek chamou o objetivo de “um sonho de toda a vida”.

Na noite de quarta-feira, esse sonho ainda parecia estar ao alcance: a corretora de hipotecas, Caroline, tinha encontrado outra possibilidade de empréstimo, então o casal correu para solicitá-lo.

A taxa de juros mais elevada – 4,6% – significará que o novo valor pago mensalmente por eles pela hipoteca será de 2.400 libras, o limite máximo do que a família Szostek poderia pagar. Mesmo assim, eles se sentiam sortudos por conseguir algo no fim das contas, e esperam que isso signifique que as promessas aos filhos – de quartos maiores, mais espaço, liberdade para decorar os ambientes como quiserem – tornem-se realidade.

Mas, segundo Szostek, eles vão esperar até receber as chaves para comemorar. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA