BTG e Unipar fazem proposta pela Braksem, mas preço não agrada

As propostas de aquisição pela petroquímica Braskem, controlada pela Novonor (ex-Odebrecht) e Petrobras, foram finalmente formalizados, mas ainda estão longe de um valor desejado pelos bancos credores, que têm parte das ações da empresa. Segundo fontes, apresentaram propostas o BTG Pactual, a Apollo e a Unipar. A J&F avalia a petroquímica, mas ainda não colocou uma oferta na mesa.

Uma das fontes afirmou que os patamares de preços discutidos favorecem mais aos compradores. A Braskem é um ativo disputado e os bancos têm dito que só vendem pelo valor integral de mercado, sem desconto.

Esse seria, inclusive, um impedimento para a proposta do BTG, que viria por meio de sua empresa de recuperação de dívidas, a Enforce. Uma tentativa de vender a empresa em uma oferta de ações no começo do ano fracassou justamente por causa do preço, quando acionistas sinalizaram intenção de comprar a petroquímica por uma valor abaixo de R$ 40 a ação.

Não só os bancos, mas também a Novonor está resistindo em se desfazer de seu melhor ativo. Nos bastidores correm informações de que a ex-Odebrecht estaria de olho no resultado do pleito eleitoral, na expectativa de que um eventual governo do PT pudesse reabrir as portas para o financiamento público ao grupo. A Novonor está em recuperação judicial desde 2020 e, desde que se tornou alvo da Lava Jato, enfrentado dificuldades para recompor várias operações do grupo.

A venda da Braskem pode movimentar R$ 70 bilhões, incluindo as dívidas. Só a fatia da Novonor é estimada em mais de R$ 13,5 bilhões.

Segundo fontes, a Unipar vinha sondando a petroquímica desde o ano passado, mas as conversas começaram mesmo a esquentar após a oferta de ações ser suspensa. O grupo Ultra também chegou a avaliar a compra.

Já o fundo de private equity americano Apollo teria feito proposta com ação na casa dos R$ 44. O fundo ficou famoso por comprar a petroquímica holandesa LyondellBasell após a crise de 2008 e ganhar bilhões anos depois. A própria LyondellBasell chegou a fechar a compra da Braskem, mas desistiu em 2019.

A Braskem vem distribuindo dividendos bilionários - R$ 7,35 bilhões - o que ajudou a acalmar os ânimos dos bancos credores nos últimos meses e acabou retirando um pouco a pressão para a venda da petroquímica.