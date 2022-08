Empresa de Buffett reduz participação em fabricante chinesa de veículos elétricos

A Berkshire Hathaway, empresa de Warren Buffett, reduziu seu investimento na BYD, fabricante chinesa de carros elétricos e baterias. A empresa comprou 225 milhões de ações por US$ 232 milhões em 2008 (cerca de R$234 milhões, em setembro de 2008).

A Berkshire Hathaway divulgou na terça-feira, 30, havia vendido 1,33 milhão de suas ações por cerca de US$ 47 milhões (CERCA DE R$). No final do ano passado, o valor dessas ações subiu para quase US$ 7,7 bilhões (cerca de R$ 40 bilhões).

Leia também IRB atinge mínimas históricas na Bolsa e vende sede por R$ 85 milhões

Warren Buffett, CEO da gestora Berkshire Hathaway Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A Berkshire disse que detinha cerca de 7,7% da BYD antes das últimas vendas de ações, e esse número não mudará muito após as vendas. Segundo a empresa, suas participações nas ações emitidas em Hong Kong da BYD caíram ligeiramente de 20,49% para 19,92%.

A BYD disse em um relatório de lucros nesta semana que as vendas de seus veículos continuaram a subir no primeiro semestre deste ano, o que ajudou a aumentar a participação de mercado, mesmo com a desaceleração das vendas de automóveis em seu mercado doméstico da China.

A receita da BYD aumentou quase 66% no primeiro semestre deste ano, graças ao rápido crescimento em suas vendas de veículos elétricos, e seu lucro líquido mais que triplicou para US$ 520 milhões (cerca de R$2,69 trilhões).

Além dos investimentos, o conglomerado de Buffett com sede em Omaha (EUA), também possui mais de 90 empresas, incluindo o seguro Geico, a ferrovia BNSF, várias grandes empresas de serviços públicos e uma variedade eclética de empresas de varejo e manufatura, como Dairy Queen, Helzberg Diamonds e Precision Castparts./AP