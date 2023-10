A Bunge informou na terça-feira, 10, que assinou um acordo definitivo com a CJ CheilJedang Corporation, empresa alimentícia internacional sul-coreana, para comprar a CJ Selecta no Brasil, empresa que produz proteína concentrada de soja.

Leia também

A Bunge assinou um acordo definitivo com a CJ CheilJedang Corporation, empresa alimentícia internacional sul-coreana, para comprar a CJ Selecta no Brasil Foto: VIVI ZANATTA/AE

A Bunge ainda não informou o valor da transação, mas o jornal Korea JoongAng Daily afirma que a CJ CheilJedang venderá toda a sua participação de 66% da subsidiária brasileira por um preço de transação estimado de 480,5 bilhões de won (US$ 356,2 milhões, equivalente a R$ 1,79 bilhões na cotação atual). O valor, no entanto, ainda não é o final.

“A aquisição das operações da CJ Selecta no Brasil fortalece nosso compromisso com nossa proposta de conectar agricultores a consumidores para entregar as melhores soluções em produtos e serviços, de forma segura e sustentável”, afirma Rossano de Angelis Junior, vice-presidente de Agronegócio da Bunge para a América do Sul, em nota publicada pela empresa.

A Bunge ainda destaca que a transação está sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.

A proteína concentrada de soja é usada principalmente como substituto da farinha de peixe na aquicultura, mas também é utilizada para ração animal na suinocultura, avicultura, equinocultura e pecuária.