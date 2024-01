A Zamp, dona das redes Burger King e Popeye’s, informou que Marcos Grodetzky e Ricardo Schenker Wajnberg renunciaram aos cargos de presidente e membro efetivo do conselho de administração, respectivamente, e aos respectivos cargos de Comitês de Assessoria ao colegiado.

Em substituição, o conselho da Zamp elegeu Renan Andrade e Leonardo Armando Yamamoto para os cargos de membros efetivos do colegiado até a primeira Assembleia Geral da companhia realizada após a vacância.

Leia também

Em assembleia realizada na quarta-feira, 3, os acionistas da empresa aprovaram a saída voluntária da companhia do Novo Mercado da B3, com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA), com a consequente migração para o segmento básico de listagem da B3.

Conselho da Zamp elegeu Renan Andrade e Leonardo Armando Yamamoto para os cargos até a primeira Assembleia Geral da companhia realizada após a vacância. Foto: Maxim Shipenkov/EFE/EPA

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que acionistas aprovaram ainda o Estatuto Social conforme proposto originalmente pelo acionista MC Brazil F&B Participações, do Mubadala, e rejeitou as matérias relativas à inclusão, no Estatuto Social, de cláusula prevendo a necessidade de realização de oferta pública de aquisição de ações por qualquer acionista ou grupo de acionistas que adquira uma participação relevante igual ou superior a 33% de ações; e de limitação de voto nas deliberações que visem alterar ou excluir determinadas cláusulas de governança e direitos de acionistas.