Enquanto a investigação sobre um atirador mascarado que perseguiu e matou o chefe de uma das maiores seguradoras de saúde dos EUA avançava para o seu terceiro dia na sexta-feira, 6, possíveis pistas surgiram sobre suas viagens antes do tiroteio e uma mensagem rabiscada na munição encontrada na cena do crime.

PUBLICIDADE O CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, foi morto em uma emboscada ao amanhecer na quarta-feira, 4, enquanto caminhava de seu hotel em Midtown para a conferência anual de investidores da empresa do outro lado da rua, perto de pontos turísticos como o Radio City Music Hall e o Rockefeller Center. O atirador ainda está foragido e a razão para o assassinato permanece desconhecida, com a polícia de Nova York dizendo que as evidências apontam firmemente para ter sido um ataque direcionado.

Os investigadores trabalharam para juntar mais detalhes da linha do tempo das movimentações do atirador antes do tiroteio, examinar imagens de câmeras de segurança e até testar uma garrafa de água descartada e embalagem de barra de proteína em busca de seu DNA.

Publicidade

Policial de Nova York monta guarda em frente ao Hilton Hotel, no centro de Manhattan, onde Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, foi morto a tiros na quarta-feira, 4 de dezembro Foto: Stefan Jeremiah/AP

“Atrasar, negar, defender”

As palavras “negar”, “defender” e “depor” foram encontradas gravadas na munição, ecoando uma frase usada por críticos da indústria de seguros, disseram dois oficiais da Justiça na quinta, 5, falando à Associated Press sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a discutir publicamente os detalhes da investigação.

As mensagens imitam a frase “atrasar, negar, defender”, que é comumente usada por advogados e críticos da indústria de seguros para descrever táticas usadas para evitar o pagamento de reivindicações. Refere-se às seguradoras atrasando pagamento, negando uma reivindicação e então defendendo suas ações. Seguradoras de saúde como a UnitedHealthcare tornaram-se alvos frequentes de críticas de médicos e pacientes por negarem reivindicações ou complicarem o acesso ao cuidado.

Os investigadores agora também acreditam que o suspeito pode ter viajado para Nova York no mês passado em um ônibus que partiu de Atlanta, segundo informações de um policial. Policiais e agentes federais têm coletado informações da empresa de transporte rodoviário Greyhound na tentativa de identificar o suspeito e estão trabalhando para determinar se ele comprou a passagem para Nova York no final de novembro, disse o policial.

Os investigadores também estavam tentando obter informações adicionais de um celular recuperado de uma praça de pedestres pela qual o atirador fugiu.

Publicidade

Uma dica de que o atirador pode ter ficado em um albergue levou a polícia na quinta-feira, 5, de manhã a pelo menos dois desses estabelecimentos no Upper West Side de Manhattan, de acordo com um dos oficiais informados sobre a investigação. As fotos tornadas públicas na quinta-feira foram tiradas no lobby do hostel HI New York City. “Estamos cooperando plenamente com o NYPD e, como esta é uma investigação ativa, não podemos comentar no momento”, disse a porta-voz do albergue, Danielle Brumfitt, em um comunicado enviado por e-mail.

A polícia divulgou novas fotos na quinta-feira de uma pessoa procurada para interrogatório em conexão com o assassinato de Thompson. As imagens, mostrando um homem sem máscara sorrindo no lobby de um albergue de Manhattan, somam-se a uma coleção de fotos e vídeos que circularam desde o tiroteio – incluindo filmagens do ataque em si, bem como imagens estáticas do suposto atirador parando em um Starbucks anteriormente.

Despistando a polícia

Os investigadores acreditam que o suspeito usou uma identificação falsa de Nova Jersey quando fez check-in no albergue, disse um dos policiais que falou com a AP. Funcionários que trabalham no albergue disseram aos investigadores que se lembravam de um homem que quase sempre usava uma máscara ao interagir com eles ou passar pela recepção.

Esse indivíduo usava uma jaqueta que parecia com a que o homem nas imagens de vigilância usava após o tiroteio, disse o policial. Após o tiroteio, a polícia disse que o atirador fugiu em uma bicicleta e foi visto pela última vez entrando no Central Park.

Publicidade

Com base em vídeos de vigilância e evidências do local, os investigadores acreditam que o atirador tinha pelo menos algum treinamento e experiência com armas de fogo e que a arma estava equipada com um silenciador, disse um dos oficiais à AP. Os investigadores também estavam analisando se o suspeito havia posicionado previamente uma bicicleta como parte de um plano de fuga, disse o oficial. Vídeos de segurança mostram o assassino se aproximando de Thompson por trás, nivelando sua pistola e disparando vários tiros, mal pausando para desemperrar uma arma enquanto o executivo caía na calçada. Câmeras o mostraram fugindo do quarteirão através de uma praça de pedestres antes de pegar a bicicleta. A polícia divulgou várias imagens do homem usando uma jaqueta com capuz e uma máscara que cobria a maior parte do rosto – um visual que não teria atraído atenção em uma manhã fria.

Imagem fornecida pelo Departamento de Polícia da Cidade de Nova York mostra um homem procurado para interrogatório; ele pode ter conexão com a investigação do assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson Foto: Hogp/AP

CEO foi ameaçado

Thompson, pai de dois filhos que morava em um subúrbio de Minneapolis, estava na UnitedHealthcare desde 2004 e servia como CEO havia mais de três anos. Sua mulher, Paulette, disse à NBC News na quarta-feira que ele lhe disse “que havia algumas pessoas que o haviam ameaçado”. Ela não tinha detalhes, mas sugeriu que as ameaças podem ter envolvido questões com cobertura de seguro.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.