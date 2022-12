Butantan se consolida como produtor global de vacinas

Divulgação

Protagonista no combate à pandemia da covid-19, o Butantan foi responsável pelo início da vacinação contra a doença, distribuindo 112 milhões de doses de CoronaVac entre 2021 e 2022. Ter uma estrutura industrial que possa ser rapidamente alocada na produção de uma determinada vacina é algo imprescindível em qualquer pandemia. Nesse sentido, o Butantan tomou antes a decisão estratégica de fazer um investimento muito alto no seu parque industrial. Os objetivos não eram somente ter uma infraestrutura de produção de IFA (ingrediente farmacêutico ativo) e envase, mas também de garantia de qualidade, para em poucos meses ter essa capacidade de entrega.

Ainda em 2021, a instituição fabricou todas as vacinas de gripe oferecidas gratuitamente à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com 80 milhões de doses fornecidas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Isso sem contar a entrada do produto para a lista de vacinas pré-qualificadas da Organização Mundial da Saúde – o que resultou na possibilidade de ser exportada para outros países e ajudou a posicionar o Butantan entre os dez maiores produtores mundiais de vacina em faturamento, sem considerar as de covid, segundo relatório produzido pela OMS. Já em 2022, enviou 1 milhão de doses da vacina Influenza para o Equador, 700 mil para o Uruguai e 225 mil doses para a Nicarágua.

Divulgação

“A profissionalização em termos de internacionalização da Fundação Butantan significa um movimento necessário tanto à chamada ciência e tecnologia quanto à indústria farmacêutica nacional”, observa Dimas Covas, diretor executivo da Fundação Butantan. “Temos hoje em andamento, com nossos parceiros, a nova geração de vacinas para covid-19, incluindo as bivalentes, trivalentes e a própria ButanVac, que agora foi autorizada a prosseguir para a fase 2 de estudos clínicos. A ButanVac, aliás, é uma grande aposta para o futuro da imunização contra a doença”, continua o médico.

Os feitos não apenas ratificam a instituição como referência na produção de soros e vacinas para o Sistema Único de Saúde, o SUS, como marcam a ampliação desse alcance e reforçam a meta de se firmar entre os fabricantes globais de imunobiológicos e terapias avançadas. “A diversificação de compradores garante inclusive a estabilidade do fornecimento ao próprio Ministério da Saúde, já que o Butantan terá autonomia para realizar mais investimentos, além de o aumento da produção reduzir o custo da unidade com ganho de escala”, explica Cintia Lucci, diretora de Projetos Estratégicos da Fundação Butantan.

Parcerias estratégicas de olho no futuro

Estrutura instalada, conhecimento científico e competência para estabelecer parcerias cruciais nessa trajetória de expansão não faltam. A Fundação Butantan, entidade civil privada sem fins lucrativos criada nos anos 1980 para apoiar as atividades do Instituto Butantan, conta hoje com com cerca de 3 mil funcionários, com postos de comando e gestão ocupados por profissionais provenientes da indústria farmacêutica privada para liderarem áreas estratégicas como Negócios, Ensaios Clínicos e Qualidade e Assuntos Regulatórios. “Hoje o Butantan é permeado por profissionais em todos os níveis hierárquicos com formação excepcional e grande experiência de mercado. Esse é o nosso maior orgulho”, afirma Cintia Lucci.

A entrega da obra, em 2022, do Centro de Produção Multipropósito de Vacinas (CPMV), de onde podem sair mais 100 milhões de doses de diferentes imunizantes todo ano, traz a expectativa de ampliar a participação da instituição no setor. “Caso se confirme a necessidade contínua de vacina contra covid-19, o CPMV a produzirá. Além disso, a fábrica está pronta para receber o IFA de outros imunizantes, dos quais o Butantan está incorporando as tecnologias, como o de Hepatite A. Um outro, em avaliação, é o contra a raiva, num acordo que está sendo discutido com uma multinacional”, conta Hubert Guarino, diretor de Negócios da Fundação Butantan..

Iniciada em 2018, a reestruturação das áreas de Parcerias Estratégicas e Novos Negócios e do Escritório de Inovação e Licenciamento de Tecnologia busca intensificar contatos com entidades nacionais e internacionais para desenvolver produtos em conjunto e responder mais rapidamente a diferentes demandas. “O Butantan foi escolhido pelo laboratório Valneva para lançar a vacina contra a chikungunya no Brasil e na América Latina e para levá-la a todos os países emergentes”, exemplifica Guarino. “Outra parceria importante foi com a Sandoz para a transferência de tecnologia visando à produção dos anticorpos monoclonais, produto fundamental para o amplo tratamento de doenças como câncer”, destaca.

“O processo de profissionalização do Butantan vai ter impacto em toda a área de biotecnologia, que é um dos componentes mais importantes da chamada nova economia. Além de cuidar da saúde da população, traz benefícios para o País do ponto de vista econômico”, conclui Dimas Covas.