Carros elétricos: chinesa BYD vai construir sua primeira fábrica de veículos de passeio na Europa

BUDAPESTE -A chinesa BYD, uma das maiores fabricantes mundiais de veículos elétricos, vai construir sua primeira fábrica europeia de carros elétricos na Hungria, disse nesta sexta-feira, 22, o ministro dos Relações Exteriores do país, Péter Szijjártó. A fábrica será construída perto da cidade de Szeged, no sul do país, e deverá gerar milhares de empregos na região, disse Szijjártó, em comunicado publicado em sua página no Facebook.

O projeto “será um dos maiores investimentos na história econômica húngara”, afirmou. O governo húngaro dará incentivos financeiros à BYD para erguer a fábrica. Mas, segundo o ministro, os detalhes serão divulgados posteriormente.

A construção da fábrica “fortalecerá ainda mais a posição da economia húngara, as bases do crescimento econômico a longo prazo e a posição do país no processo de transição para os veículos elétricos”, disse Szijjártó.

Ministro de Relações Exteriores da Hungria Peter,Péter Szijjártó, comemora a decisão da chinesa BYD de construir fábrica de veículos elétricos de passeio em seu país Foto: John Thys/ AFP

Nos últimos anos, a Hungria tem procurado se tornar um centro global de produção de baterias de lítio, numa época em que os governos têm procurado, cada vez, mais limitar as emissões de gases de efeito de estufa por meio da transição para veículos elétricos.

Protestos de ambientalistas

A coreana Samsung, a chinesa CATL e outras empresas construíram ou estão construindo fábricas de baterias em várias regiões do país. Houve reações de parte da população local onde as plantas estão instaladas e grupos ambientalistas, ambos preocupados com o impacto sobre o meio ambiente.

A expectativa é que a fábrica de baterias para carros elétricos da chinesa CATL, em Debrecen, a maior do país até o momento, crie cerca de 9 mil empregos. Essa fábrica faz parte da estratégia do governo de atender às necessidades da indústria automotiva estrangeira presente no país, como as fabricantes alemãs Audi, BMW e Mercedes-Benz, na transição da produção para os veículos elétricos.

BYD produz ônibus na Hungria

A BYD, que é a maior rival global da americana Tesla na produção de veículos elétricos, já produz ônibus elétricos na cidade de Komarom, no noroeste da Hungria. No entanto, a planta industrial de Szeged será a primeira grande fábrica de uma montadora chinesa de automóveis elétricos de passeio na Europa.

O prefeito de Szeged, Laszlo Botka, disse que a “localização geográfica e o desenvolvimento logístico” da cidade ajudaram a vencer a disputa com outros municípios para sediar a fábrica. Segundo o prefeito, a área de 300 hectares onde será instalada a fábrica já começou a ser preparada.

A chinesa BYD mira a expansão para Europa com a construção da primeira fábrica no continente na Hungria Foto: AFP

Szeged está localizada perto da fronteira da Hungria com a Sérvia e integra um corredor ferroviário que o governo da Hungria desenvolveu com Pequim, como parte da iniciativa de comércio global da China, batizada de “Nova Rota da Seda”.

Nesta sexta-feira, Szijjártó disse que a decisão da BYD de ter fábrica na Hungria ocorreu após 224 rodadas de negociações entre a empresa e o governo húngaro. ”Este investimento reafirma a Hungria como líder na revolução tecnológica”, disse Szijjártó./ AP

