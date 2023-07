Chinesa BYD anuncia investimento de R$ 3 bilhões na produção de carros elétricos na Bahia

A montadora chinesa BYD anunciou nesta terça-feira, 4, que vai investir R$ 3 bilhões para produzir veículos elétricos na Bahia. O projeto foi lançado em cerimônia com o governador Jerônimo Rodrigues no Farol da Barra, em Salvador, embora ainda não tenha sido concretizada oficialmente a compra do complexo industrial da Ford em Camaçari, onde a BYD pretende se instalar.

Também participou do evento a CEO para as Américas e vice-presidente executiva global da BYD, Stella Li. A montadora planeja montar inicialmente dois modelos no Brasil: um hatch compacto puramente elétrico, o Dolphin, e o Song, um utilitário esportivo híbrido, que vai combinar um motor elétrico com outro movido a gasolina ou etanol.

Além disso, a BYD vai fabricar chassis para ônibus, assim como caminhões elétricos, e processar lítio e ferro fosfato, metais de baterias, para o mercado externo, usando a estrutura portuária existente no local. Se tudo sair dentro do previsto, a produção vai começar no segundo semestre do próximo ano, o mais provável no quarto trimestre.

A Ford confirma que está em processo de negociação para a venda da fábrica de Camaçari, mas que não tem nada de concreto para anunciar no momento.

A capacidade de produção de automóveis híbridos e elétricos da BYD no Brasil será de 150 mil veículos por ano, podendo dobrar para 300 mil unidades nas fases posteriores do projeto. A geração de empregos é estimada em 5 mil vagas de trabalho, sendo mil delas já na fase inicial.

Bateria prestes a ser instalada em carro elétrico em fábrica da BYD em Shenzhen, na China Foto: Bobby Yip / Reuters

A montadora desembarcou na Bahia atraída pelo programa local de incentivo ao setor automotivo, que permitirá à empresa descontos, em duas etapas, no recolhimento do ICMS até 2032. Jerônimo Rodrigues prometeu ainda isenção de IPVA aos carros elétricos, com preço de até R$ 300 mil, produzidos no estado.

A BYD, ao anunciar o investimento, prometeu dar prioridade a fornecedores locais e disse que espera ter preços competitivos da nova tecnologia com a produção nacional. “As novas fábricas no Brasil vão permitir a introdução e aceleração da eletromobilidade no País, um movimento-chave para combater as mudanças climáticas e, de fato, melhorar a qualidade de vida das pessoas”, declarou Stella Li, CEO da BYD na região.