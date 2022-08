Embraer apresentará aeronave C-390 Millennium em show aéreo na Áustria

A Embraer informou na segunda-feira, 29, que apresentará a aeronave multimissão C-390 Millennium pela primeira vez no maior show aéreo da Áustria, o Air Power, nos dias 2 e 3 de setembro em Zeltweg. Durante o evento, a Embraer também irá divulgar seu portfólio completo para os mercados de defesa e segurança.

“A entrada do C-390 Millennium no mercado ocorre em um momento crucial, no qual forças aéreas e governos buscam incorporar em suas frotas de transporte aéreo aeronaves de nova geração”, destaca em nota o presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Jackson Schneider. “Vemos o C-390 operando com taxas de disponibilidade incríveis, resultado de um design moderno com foco em confiabilidade, facilidade de manutenção e na seleção dos melhores fornecedores do mundo”, completa.

A Força Aérea Brasileira (FAB) tem atualmente uma frota de cinco unidades de KC-390, modelo que já ultrapassou 5 mil horas de voo em operação, com uma taxa de 97% de conclusão de missão.

C-390 Millennium será apresentada em show aéreo na Áustria; evento será nos dias 2 e 3 de setembro. Foto: Claudio Capucho/Embraer

As Forças Armadas de Portugal e as Forças de Defesa da Hungria irão iniciar as operações com o C-390 em 2023 e 2024, respectivamente. Tanto a frota portuguesa quanto a húngara serão configuradas para realizar o reabastecimento aéreo e serem totalmente compatíveis com as operações da OTAN, não apenas em termos de hardware, mas também em aviônica e Comunicações. A frota das Forças de Defesa da Hungria será a primeira do mundo a contar com a configuração de uma Unidade de Terapia Intensiva, característica essencial para a realização de missões humanitárias.

Recentemente, em junho, o Ministério da Defesa da Holanda anunciou a seleção de uma frota composta por cinco aeronaves C-390 Millennium, destacando seu desempenho e a produção operacional, para substituir sua atual frota de C-130 Hércules.