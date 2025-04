Café atrás das grades e azeite com lacre: escalada de preço faz itens ganharem status de luxo

Outro exemplo é o do azeite de oliva na loja do Carrefour do bairro do Limão, na zona Norte da cidade. O produto foi encontrado com lacre de segurança, repetindo uma prática comum com bebidas importadas caras, como uísque, e outros itens cobiçados.

O cuidado por parte dos supermercados para evitar furtos se justifica. Afinal, o preço do café torrado e moído subiu 72,02% nos últimos 12 meses até março, segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor - 15 (IPCA-15), do IBGE, a prévia da inflação. No mesmo período, a inflação de alimentos no domicílio foi de 7,42%. Só no mês de fevereiro, o café ficou 8,53% mais caro, muito acima da inflação da alimentação no domicílio para o período, que foi de 1,25%.