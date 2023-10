Brasil cria 221 mil vagas de trabalho com carteira assinada em agosto, número 23% menor em um ano

BRASÍLIA - Após a criação de 143.004 vagas em julho, segundo dado revisado nesta segunda-feira, 2, o mercado de trabalho formal no País registrou um saldo positivo de 220.844 carteiras assinadas em agosto, conforme levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta sexta pelo Ministério do Trabalho.

O resultado do mês passado decorreu de 2.099.211 admissões e de 1.878.367 demissões. Em agosto de 2022, houve abertura de 288.096 vagas com carteira assinada, na série ajustada. A queda de um ano para o outro foi de 23,34%.

Leia também

O mercado financeiro já esperava um novo avanço no emprego no mês, e o resultado veio acima da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que era de saldo positivo de 173.000 vagas. As projeções indicavam a abertura líquida de 134.000 a 209.692 vagas em agosto.

No acumulado dos oito primeiros meses de 2023, o saldo do Caged já é positivo em 1.388.062 milhões de vagas. No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 1.901.482 postos formais.

Abertura líquida das vagas em agosto foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A abertura líquida das vagas em agosto foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços, com a criação de 114.439 postos formais, seguido pelo comércio, que abriu 41.843 vagas.

Já a indústria geral gerou 31.086 vagas no período, enquanto houve um saldo de 28.359 contratações na construção civil. Na agropecuária, foram criadas outras 5.126 vagas no mês.

Continua após a publicidade

Todas as Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho entre os Estados foi novamente registrado em São Paulo, com a abertura de 65.462 postos de trabalho. Já o pior desempenho foi do Espírito Santo, que registrou abertura de 315 vagas em agosto.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.037,90 em agosto, ante R$ 2.306,63 registrado em julho.

Expectativa do governo

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta segunda que o governo tem perspectiva de continuidade dos números positivos do mercado de trabalho ao comentar os números do Caged. Ele disse que a pasta trabalha com uma projeção conservadora de fechar 2023 com saldo de 2 milhões de empregos formais.

Marinho justificou que a perspectiva de avanço no saldo do emprego formal se justifica por “várias notícias positivas”, como os aumentos na projeção do PIB, novos programas anunciados pelo governo e o impacto do novo salário mínimo e de acordos salariais que estão sendo fechados acima da inflação.

Com saldo acumulado de geração de 1,388 milhão de vagas em oito meses, o ministro disse ser possível esperar que o ano de 2023 encerre com um saldo de 2 milhões de empregos formais. E justificou que esse é um número conservador, e que considera a sazonalidade de dezembro, quando geralmente há fechamento de postos de trabalho.

“O mercado de trabalho brasileiro vem reagindo a partir das medidas tomadas pelo governo, como a retomada de obras. Tem programas que vão impactar mais para o futuro”, disse, reiterando a expectativa de encerrar o ano com saldo de 2 milhões de vagas.

Continua após a publicidade

Questionado sobre a posição a respeito do saque-aniversário do FGTS, Marinho voltou a afirmar que defende a extinção do mecanismo, mas que isso não está em discussão no momento, apenas a correção do que considera um equívoco feito pela gestão anterior ao criar a modalidade que permite saques anuais, mas veda acesso ao saldo em caso de demissão.