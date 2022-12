Brasília - O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou há pouco, ao deixar o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que os nomes para presidência da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras serão anunciados nesta sexta-feira, 30, pela manhã.

Conforme mostrou o Broadcast, o senador Jean Paul Prates deve ser indicado para a presidência da estatal de óleo e gás. O anúncio deve ocorrer por volta das 10h.

Na manhã desta quinta-feira (29), o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva anunciou os últimos 16 ministros e completou a formação do primeiro escalão do futuro governo.

Futuro ministro da Fazenda confirmou os nomes para esta quinta-feira, 30

Mas, segundo o futuro ministro da Secretaria Especial de Comunicação (Secom), deputado federal reeleito Paulo Pimenta (PT-RS), o presidente ainda avaliava se há clima para novos anúncios, devido a morte do ex-jogador Pelé nesta quinta.

Às vésperas da escolha da nova presidência do Banco do Brasil, novos nomes começam a circular nos bastidores para o posto. Uma das mais recentes cotadas é Tarciana Medeiros, hoje gerente executiva na área de Clientes e Soluções para Pessoas Físicas, segundo apurou o Broadcast.

Assim como a Caixa Econômica Federal (CEF), o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse mais cedo que o BB será comandado por uma mulher. Será a primeira vez em 214 anos da história do banco em que isso acontecerá, como mostrou o Broadcast neste mês.

O nome de Medeiros, que está no BB desde 2000, junta-se ao de executivas como Ângela Assis, que atualmente comanda a Brasilprev, e Ana Cristina de Vasconcelos, da BB Previdência.

Em todos os casos, a percepção nos bastidores é de que Lula provavelmente indicará um nome da casa, que esteja ou não no banco atualmente, seguindo uma tradição que os governos petistas mantiveram. O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a indicar executivos de fora do BB para a presidência do banco, mas tanto Rubem Novaes quanto André Brandão acabaram deixando a instituição.

O atual presidente, Fausto Ribeiro, deve passar por um período de transição para a nova gestão. Após a indicação, o nome da nova presidente do BB terá de passar por instâncias internas de governança, que aferirão se atende à Lei das Estatais e às regras do próprio banco. É um processo que leva alguns dias.

A sinalização inicial da equipe de Lula era de que ele anunciaria os nomes das futuras presidentes do BB e da Caixa nesta quinta-feira, junto com os de vários ministros de seu governo. Entretanto, o anúncio dos bancos foi adiado, como mostrou o Broadcast Político, e deve acontecer amanhã.

Para a Caixa, como mostrou a reportagem mais cedo, foram aventados nomes como os da vice-presidente de Governo, Tatiana Thomé, e da representante dos empregados no conselho de administração, Rita Serrano. / COLABOROU MATHEUS PIOVESANA, ALINE BRONZATI, MARLLA SABINO E ISABELLA ALONSO PANHO, ESPECIAL PARA AGÊNCIA ESTADO