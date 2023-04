A Caixa Econômica Federal vai emitir 7,6 milhões de cartões de débito para beneficiários do Bolsa Famíia, anunciou a presidente do banco, Maria Rita Serrano, na quinta-feira, 27. O cartão permitirá compras, pagamento de contas e transferências de dinheiro pelo WhatsApp.

Caixa emitirá 7,6 milhões de cartões de débito para beneficiários do Bolsa Família Foto: Divulgação/MDS

A Caixa identificou que dos 21,19 milhões de beneficiários do programa, 7,6 milhões não tinham o cartão com o chip para a função débito. “Assim, a Caixa vai doar os cartões de débito para as famílias beneficiárias de programas sociais que não têm cartões com essa funcionalidade”, disse Maria Rita.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é o principal cliente da Caixa, segundo o governo. A instituição mantém contrato de R$ 880 milhões de reais com a pasta para operacionalização do Cadastro Único, pagamento dos benefícios do Bolsa Família, emissão de cartões para as novas famílias contempladas, atendimento para os beneficiários e capacitação para os gestores na utilização dos sistemas Sibec e V7, dentre outros.

O anúncio ocorreu em Brasília, durante o evento que marcou os 100 dias da nova gestão do banco. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a medida ajudará a promover a inclusão bancária da população mais vulnerável e reduzirá as filas nas agências.”Os beneficiários que estão ingressando no programa esse ano já estão recebendo esse novo cartão com todas as facilidades”, disse Dias.

Além dos cartões doados, estão previstas outras emissões para quem entrar no Bolsa Família. O investimento do ministério é de R$ 81,05 milhões somente este ano. Dias ainda destacou que a modernização do programa contribui para movimentar a economia local. Segundo o Governo Federal, o investimento no Bolsa Família é de R$ 14 bilhões em abril.

Novo Bolsa Família

O novo Bolsa Família garante o valor mínimo de R$ 600 por família, mais o acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos e o adicional de R$ 50 por criança ou adolescente de sete a 18 anos, valor que começará a ser pago em junho.

“Antes, uma família com 10 pessoas recebia R$ 600, sem criança, sem gestante e sem adolescente. Agora ela passa a receber R$ 1.420, por causa do mínimo estabelecido de R$ 142 per capita”, afirmou o ministro./Com informações de Agência Brasil e MDS.