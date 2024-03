BRASÍLIA - A Caixa Econômica Federal e os Correios anunciaram, na segunda-feira, 25, que o compartilhamento de suas estruturas, processos e serviços, em parceria divulgada neste mês, deve ser implementado em todos os municípios do Brasil até o fim do ano.

Com o atendimento compartilhado, os clientes da Caixa terão acesso a produtos e serviços bancários nas agências dos Correios. Pela rede lotérica, a Caixa oferecerá à população postagem e retirada de encomendas. O acordo também prevê que funcionários da Caixa realizem atendimentos presenciais ou virtuais em espaços nas unidades dos Correios.

PUBLICIDADE Os clientes da Caixa poderão receber atendimento por videoconferência para os seguintes serviços: atualização cadastral; desbloqueio de senhas; consulta e autorização de saque de benefícios sociais; e orientações sobre o abono salarial, o seguro-desemprego, o FGTS e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A parceria deve facilitar e ampliar o acesso da população a produtos financeiros, como serviços relacionados aos benefícios sociais PIS, Seguro Desemprego, FGTS e Bolsa Família. Em um primeiro momento, o foco será regiões sem pontos de atendimento da Caixa. Em relação às lotéricas, a expansão do atendimento dependerá da adesão das unidades.

“Na minha visão, na velocidade que a gente trabalha, acho que até o fim do ano todas as cidades vão estar com esse serviço”, disse o presidente da Caixa, Carlos Vieira, em entrevista coletiva na tarde de segunda-feira, ao lado do presidente dos Correios, Fabiano Santos. “Até o final do ano, todos os serviços estarão disponíveis nas agências dos Correios e os dos Correios, na Caixa.”

Clientes da Caixa terão acesso a produtos e serviços bancários nas agências dos Correios. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A integração entre a Caixa e os Correios estava em fase de teste desde 12 de março em uma agência postal no município de Peixe-Boi (PA). O presidente da Caixa também anunciou que 500 dos 13 mil correspondentes bancários do banco já recebem encomendas dos Correios.

O acordo também prevê o compartilhamento de imóveis entre os Correios e a Caixa. Além de ampliar a cobertura presencial das duas empresas, o uso conjunto de prédios pretende ajudar na recuperação e na modernização de propriedades de imóveis da União. / COM AGÊNCIA BRASIL