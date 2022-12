Caixa cria comitê para reforçar governança de financiamentos

BRASÍLIA - A Caixa irá reforçar a estrutura de governança para concessão de crédito, apurou o Estadão/Broadcast. Em uma reunião no fim de novembro, o Conselho de Administração do banco criou o Comitê Independente de Riscos e Capital, que será responsável por avaliar os níveis de risco e liquidez e também garantir a preferência de crédito a pequenas empresas.

A proposta foi apresentada pela presidente da Caixa, Daniella Marques, que, desde que assumiu o banco, em julho, tem defendido a democratização do crédito por meio de programas para pequenas empresas e empreendedores. Hoje, já há um comitê de avaliação de riscos, mas as suas orientações não eram consideradas diretamente nas decisões de financiamento. A informação foi revelada pelo jornal Valor Econômico e confirmada pelo Estadão/Broadcast.

Leia também ‘No ministério de Lula não haverá Posto Ipiranga’, diz Antônio Corrêa de Lacerda

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, a Caixa está puxando o freio na concessão de crédito após estourar o orçamento previsto para este ano. Em um contexto de saques da poupança, a captação do banco não acompanhou os recordes de concessões, tanto em programas de créditos novos criados no período eleitoral quanto em modalidades mais tradicionais, como a habitação. Dessa forma, houve queda nos índices de liquidez e preocupação com o capital.