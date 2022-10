Caixa conclui investigação contra Pedro Guimarães e envia resultado a ‘órgãos competentes’

BRASÍLIA - A Caixa confirmou o encerramento das investigações internas sobre as denúncias de assédio moral e sexual do ex-presidente do banco Pedro Guimarães contra servidores da instituição. Segundo a Caixa, as conclusões foram enviadas “aos órgãos competentes”. Questionada, não informou quais seriam.

“O banco não divulga o documento, pois somente as autoridades competentes poderão quebrar o sigilo do conteúdo”, disse o banco, em resposta por escrito.

Funcionárias denunciaram Pedro Guimarães por assédio.

A informação foi antecipada pela Coluna Radar, da revista Veja. Segundo a reportagem, o relatório enviado ao Ministério Público tem 490 páginas.

Guimarães foi exonerado da presidência da Caixa no dia 29 de junho após o portal Metrópoles revelar que o Ministério Público Federal investigava as denúncias de abuso. Daniella Marques assumiu o cargo.

Veja a resposta completa da Caixa abaixo:

CAIXA informa que as conclusões da investigação interna foram encaminhadas aos órgãos competentes.

