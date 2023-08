Caixa tem lucro de R$ 2,6 bi no segundo trimestre, alta de 40,9% em um ano

SÃO PAULO E BRASÍLIA - A Caixa Econômica Federal (CEF) encerrou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido recorrente de R$ 2,6 bilhões, valor 40,9% maior que o do mesmo período do ano passado. As informações foram divulgadas pelo banco público nesta quarta-feira, 16. No primeiro semestre, o lucro líquido somou R$ 4,5 bilhões, montante 3,2% superior ao mesmo período do ano passado.

No semestre, em nota sobre o resultado, o banco destacou o crédito imobiliário, com R$ 85,4 bilhões em contratações, beneficiando 1,3 milhão de pessoas. O banco ainda não divulgou o documento com a análise de desempenho.

Entre abril e junho, a margem financeira do banco público foi de R$ 14,9 bilhões, 16,7% maior que a observada um ano antes. Segundo a Caixa, a melhora foi decorrente principalmente da melhora nas receitas com operações de crédito.

Caixa teve crescimento no lucro em relação ao último ano Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO

A nota sobre o resultado não trouxe detalhes sobre a receita com a prestação de serviços ou das despesas administrativas no trimestre. O material também não informa o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês).

O PL da Caixa somava R$ 121,9 bilhões no final de junho, crescimento de 2,7% em relação ao mesmo mês de 2022. Os ativos, por sua vez, eram de R$ 1,7 trilhão, alta de 15,5% em um ano.