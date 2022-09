Caixa passa a dar descontos e condições especiais no crédito imobiliário para mulheres

Após o primeiro mês do programa Caixa pra Elas, a Caixa Econômica Federal (CEF) está ampliando os benefícios na contratação de produtos e serviços por clientes mulheres. As ações incluem desconto em taxas de empréstimos, carência em determinadas linhas em caso de maternidade ou adoção e novos benefícios em cartões de crédito.

As clientes mulheres terão 5% de desconto na taxa de juros do crédito pessoal na modalidade pessoa física. No consórcio para veículos leves, o desconto será de 10% sobre a taxa de administração do produto.

Leia também Fies: Renegociação ultrapassa 136 mil adesões com R$ 3,7 bilhões em descontos

Além disso, o banco concederá isenção de três meses das taxas da cesta de serviços de conta corrente para clientes mulheres, isenção no aluguel na maquininha Azulzinha para faturamentos a partir de R$ 100, letras de crédito imobiliário (LCI) com rentabilidade até 1 ponto porcentual acima do CDI.

Também estão incluídos um cartão de crédito com design e benefícios exclusivos, um seguro de vida para mulheres com isenção de pagamento em caso de câncer e indenização, no caso de câncer de mama, ovário e útero. O programa também terá uma previdência para mulheres com uma consulta ginecológica por ano e pagamento de R$ 50 mil em caso de nascimento de gêmeos ou mais filhos.

A Caixa dará, ainda, condições especiais de pagamento em determinadas linhas de crédito contratadas por mulheres. No crédito direto e no crédito pessoal energia renovável, será possível pausar o pagamento por quatro meses em casos de maternidade ou adoção.

No consignado, haverá desconto de até 2% sobre a taxa; no penhor, haverá taxa especial de 1,89%, e na renovação, haverá um limite de até 100% do valor da garantia.

Caixa está ampliando benefícios na contratação de produtos e serviços por clientes mulheres; banco estima ter 72,9 milhões de clientes do gênero feminino, mais da metade de sua base. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Continua após a publicidade

Adicionalmente, em casos de licença maternidade, o banco vai permitir que as clientes paguem 75% da parcela por seus meses, com a incorporação do saldo devedor, se o contrato estiver inadimplente. As gestantes, por sua vez, terão carência de até seis meses para começar a pagar prestações no crédito imobiliário com recursos da poupança.

A Caixa estima ter 72,9 milhões de clientes do gênero feminino, o que representa mais da metade da base do banco. Como mostrou o Estadão/Broadcast, o Caixa pra Elas é o embrião da virada que o banco quer dar em seu atendimento, para aumentar a fidelidade dos 148 milhões de clientes que possui.