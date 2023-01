Caixa troca vice-presidentes de Governo, Habitação, Gestão Corporativa e Finanças e Controladoria

A Caixa Econômica Federal anunciou a substituição dos vice-presidentes de quatro áreas — Governo, Habitação, Gestão Corporativa e Finanças e Controladoria. O banco ainda não escolheu os nomeados definitivos para cada posição, e informa ainda estar em processo de seleção. Por isso, anunciou diretores que vão ocupar o cargo de forma interina.

São eles: Bruno Silva da Silveira (até então interino na vice-presidência de Tecnologia e Digital e passa agora a ser interino na Gestão Corporativa); Eduardo Krieger Scherer (Tecnologia e Digital); Marcos Brasiliano Rosa (Finanças e Controladoria); Rodrigo Souza Wermelinger (Habitação); Tiago Cordeiro de Oliveira (Governo).

Já os vice-presidentes que deixaram seus cargos são: Danielle Santos de Souza Calazans (Gestão Corporativa); Henriete Alexandra Sartori Bernabé (Habitação); Rafael de Oliveira Morais (Finanças e Controladoria); Tatiana Thomé de Oliveira (Governo).

Calazans foi ser secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do governo do Rio Grande do Sul, a convite do governador Eduardo Leite (PSDB). Já Tatiana Thomé e Henriete Bernabé são funcionárias de carreira da Caixa.

No último dia 12, Maria Rita Serrano tomou posse como nova presidente da Caixa, em evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela é a quarta mulher a estar à frente do banco público.